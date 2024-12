Was für alte Kaminöfen ab 2025 gilt

per Mail teilen

Die Bundesimmissionsschutzverordnung BimSCH V 2 tritt am 1.1.2025 in Kraft. Und damit gelten dann endgültig Abgasgrenzwerte für Kamin - und Holzöfen.

Grundsätzlich sind alle Öfen älter als Baujahr 2010 betroffen. Doch es gibt auch ältere Modelle, die die strengeren Normen erfüllen.

Wer sicher gehen will, was mit dem eigenen Ofen zu tun ist, schaut auf das Typenschild und dann in die sogenannte HKI-Liste des Industrieverbands Haus-, Heiz- und Küchentechnik im Internet. Ob umrüsten besser ist als ein Neukauf, das sollte man auf jeden Fall rechtzeitig prüfen lassen.