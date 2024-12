Nikolaus-Bräuche und Veranstaltungen

Jedes Kind kennt den Nikolaus – doch wer weiß, welche historische Figur um den Wohltäter der Kinder wirklich steckt? Ein Bischof aus dem 4. Jahrhundert, dessen Todestag wir am 6. Dezember ehren, ist noch erstaunlich lebendig in Legenden, im Brauchtum und als Vorbild für so manche Spendensammel-Aktion in der Vorweihnachtszeit.



Auch in Rheinland-Pfalz gibt es jede Menge Nikolaus-Events und -Bräuche. In Oberwesel wird beim traditionellen Nikolaus-Umzug der Heilige in einem Boot durch die Straßen gezogen, weil er Schutzpatron der Rhein-Schiffer war.

Nikolaus-Aktionen in Rheinland-Pfalz

Die "Riding Santas" sind seit einigen Jahren am 6.12. den ganzen Tag in der Südpfalz unterwegs, verteilen Süßigkeiten in Kindergärten, Grundschulen und Altersheimen und sammeln Spenden für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen bei Speyer.

In Kobern-Gondorf bei Koblenz fährt die Freiwillige Feuerwehr auch dieses Jahr mit ihrem Oltimer-Löschfahrzeug am 5.12. zwischen 16:00 und 19:30 Uhr durch mehrere Ortsteile – ein Nikolaus ist mit an Bord.

Zum 15. Mal findet das jährliche Nikolaus-Schwimmen der DLRG-Landstuhl findet am 8.12. im Naturerlebnisbad Landstuhl statt.

Das Fackelschwimmen in der Mosel bei Bernkastel-Kues ist ein Highlight des jährlichen historischen Weihnachtsmarktes. Ca. 120-180 Taucher von verschiedenen Tauchvereinen, DLRG und Wasserwacht werfen sich dann in die 6-9 °C kalten Fluten der Mosel und geleiten den Nikolaus in seinem Ruderboot zu den gespannt wartenden Kindern am Moselufer. Am 7.12. um 18 Uhr.

Zum 75. Mal findet in diesem Jahr die traditionell Nikolaus-Schiffwallfahrt von Bingen nach Assmannshausen statt, um den Heiligen Nikolaus als Schutzpatron der Schiffer zu ehren. Sonntag ab 13:30 Uhr in Bingen.