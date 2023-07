Glasfaseranschluss: nützliche Infos und Stolperfallen

Schnelleres und stabileres Internet – bis 2030 sollen wir alle mit Glasfaserkabeln ausgestattet sein, so der Plan der Bundesregierung. Denn: Eine schnelle Internetverbindung ist heute wichtiger denn je.

Gerade die Corona-Pandemie mit Homeoffice und Homeschooling hat gezeigt: Wir sind im Alltag auf ein leistungsfähiges Internet angewiesen. Herkömmliche Internetanschlüsse, zum Beispiel über das Kabelnetz, kommen oft an ihre Kapazitätsgrenzen. Und so ist ein leistungsfähiges Glasfasernetz eine Investition in die Zukunft. Doch am Vertrieb der Glasfasertechnik gibt es Kritik. Vielerorts werden Glasfaseranschlüsse direkt an der Haustür vertrieben – von Vertretern auf Provisionsbasis. Eine Praxis, die bei Anwohnern immer wieder für Unmut sorgt.