Was Eichhörnchen brauchen, um sich im Garten wohlzufühlen

In alten Bäumen schläft das Eichhörnchen gerne in verlassenen Spechthöhlen oder baut einen sogenannten "Kobel" – ein Eichhörnchennest aus Blättern und Ästen. Für den eigenen Garten eigenen sich auch spezielle Eichhörnchen-Schlafkästen (ca. 30 - 50 Euro). Diese sollten in einer Mindeshöhe von zwei Metern katzensicher angebracht werden. Einmal niedergelassen, sind Eichhörnchen treue Mitbewohner.

