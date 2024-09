Darum sind Fledermäuse wichtig für unser Ökosystem

per Mail teilen

Fledermäuse sind die einzigen Säugetiere, die fliegen können. Sie leben in großen Sozialverbänden und jagen ihre Beute per Echo-Ortung. Sie schlafen kopfüber, so haben sie einen guten Überblick und können sich bei Gefahr schnell fallen lassen und wegfliegen.

1.000 Arten weltweit kennt die Forschung, 25 davon leben in Deutschland. Immer mehr sind durch die Folgen der Klimakrise bedroht. Zudem finden die Nachtschwärmer weniger Unterschlupf, dank gut gedämmter Häuser und hell erleuchteter Gebäude.

Alle Fledermausarten sind bei uns streng geschützt. Ihnen zu helfen, lohnt sich: Sie sind fleißige Insektenfresser und Schädlingsbekämpfer und dadurch wichtig für unser Ökosystem.