Ihr kennt Rheinland-Pfalz? Dann seid ihr hier richtig. Vom 9. bis 13. September laden wir euch wieder ein, bei unserem Quiz "Kennst du Rheinland-Pfalz?" mitzumachen.

In unserer Rätselreihe „Kennst du Rheinland-Pfalz?“ stellen wir vom 9. bis 13. September wieder euer Wissen über unser Bundesland auf die Probe. Wer alle fünf Lösungsworte nennt, kann am 13. September mit etwas Glück einen Preis gewinnen, der so nicht zu kaufen ist!

Das erste Lösungswort besteht aus zwei Wörtern und hat zwölf Buchstaben.