Das Weihnachtsdorf Waldbreitbach

Waldbreitbach im Westerwald ist in eifriger Vorfreude. Das Dorf verwandelt sich zur Weihnachtszeit in eine Winterwunderland. Über 75 Krippen, tausende Lichter und eine 35 Jahre alte Tradition erwarten die Besucher des Weihnachtsdorfs. Für die große Eröffnung packt das ganze Dorf mit an.

Tradition und Rekorde

Mit dabei: Alexander Hertling, der Sohn des Gründers. Dieser hatte 1998 die weltgrößte Naturwurzelkrippe in Waldbreitbach gebaut und war damit im Guinnessbuch der Rekorde gelandet. Heute kümmert sich Krippenbaumeister Stefan Girnstein um die weltberühmte Krippe. Er behält über 1000 Wurzeln und mehrere hundert Figuren im Blick. Unterstützt wird er von einem fachkundigen Team.

Zukunft des Weihnachtsdorfs Waldbreitbach

Das Dorf macht sich aber auch Sorgen um die Zukunft der Tradition. Ein Lichtblick ist die 17- jährige Schülerin Anna Haakert. Sie verkörpert dieses Jahr das Christkind und zaubert den kleinsten Besuchern ein Lächeln ins Gesicht. Wochenlange Arbeit steckt in den Vorbereitungen. Wird bei der großen Eröffnung alles nach Plan laufen?