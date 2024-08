Beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Neustadt wird untersucht, welche Vorteile Grünwuchs direkt unter den Reben hat: Auf den Standort abgestimmte Saaten können sich positiv auf den Wasser- und Nährstoffhaushalt auswirken. In Trockenphasen ist unter dem Stock eine Pufferzone, die Verdunstung und Erosion reduziert und den Boden aufnahmefähiger für Regen macht. In niederschlagsreichen Phasen kann das Grün überschüssige Feuchte aufnehmen und das Risiko für Pilzerkrankungen beim Wein vermindern.