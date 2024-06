Auch in diesem Jahr ist der Pfälzer Comedian Chako Habekost wieder mit einem kleinen roten Flitzer unterwegs bei unserer Aktion "Auf die Stühle, fertig, los", zum ersten Mal nicht mit der knatternden Ape, sondern mit einem E-Mobil. Diesmal geht es für ihn nach Münchweiler an der Rodalb. Ja, das ist in der Pfalz - aber nicht in seiner geliebten Vorderpfalz, wo der Wein wächst, sondern in der Südwestpfalz, wo man lieber mal ein Bierchen trinkt. Wie immer muss er sich sein Publikum und zusätzliche Show Acts innerhalb eines Tages selbst zusammensuchen. Und: alle müssen sich ihren eigenen Stuhl mitbringen.