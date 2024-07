Die Motorrad-Cops der Karlsruher Verkehrspolizei im Interview

per Mail teilen

Die Straßen und Autobahnen rund um Karlsruhe sind ihr Revier: Florian Becker und Steffen Schwarzkopf sind in der Motorradstaffel bei der Karlsruher Verkehrspolizei. Alkoholkontrollen im Straßenverkehr, die Raser-Jagd von Motorradfahrern im Nordschwarzwald und LKW-Kontrollen auf der Autobahn – das Einsatzgebiet der Motorrad-Cops ist vielfältig. Was hat die beiden dazu bewegt, sich für eine Karriere bei der Polizei zu entscheiden und wie gehen sie mit den Gefahren in ihrem Beruf um? Das erzählen Florian Becker und Steffen Schwarzkopf im Interview.