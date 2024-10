Bergdoktor-Star Natalie O'Hara spielt im Oscar-prämierten Drama

Dennis ist nicht zu übersehen: Der 36-Jährige ist 1,95 Meter groß und wiegt 170 Kilo. Seine Oberarme haben mit 56 Zentimeter den Umfang, den anderer Leute Oberschenkel haben. Er nutzt seine körperliche Stärke für seinen Sport als Strongman. Vor kurzem hat er zum vierten Mal in Folge den Titel als stärkster Mann Deutschlands errungen. Warum für ihn die Vorbereitung der Veranstaltung in seinem Heimatort Steinmauern im Landkreis Rastatt viel stressiger waren als der Wettbewerb, das erzählt er in der Landesschau auf einem extra großen Sitz.