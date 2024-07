Er ist seit mehr als 30 Jahren bei der SWR Big Band. Klaus Graf kam als Kind erst zur Klarinette und später über die Jugendmusikschule zum Jazz. Mit der SWR Big Band hat er seit 1991 große Künstler begleitet wie zum Beispiel Phil Collins oder Liza Minelli. Konzerttourneen haben ihn in viele Länder geführt. Nun steht der Bigband ein großer Auftritt beim EM-Fanfest bevor – beim „schwäbischen Gipfeltreffen“ am 11. Juli auf dem Schlossplatz mit Singer-Songwriter Cosmo Klein und der A-cappella-Band „Füenf“. Aus diesem Anlass erzählt Klaus Graf im Studio, wie er erst in späten Jahren zum Fußballfan wurde, warum dem Saxophon seine ganze Liebe gehört und wie sehr er die Auftritte mit der SWR Big Band genießt.