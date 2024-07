So gelingt das perfekte Urlaubsfoto

Bianca Hahn ist seit 9 Jahren morgens mit ihrem Roller im Stuttgarter Schlossgarten anzutreffen. Sie schaut nach den Gelbkopfamazonen, die hier seit 40 Jahren frei leben. Hierher kommt sie fünfmal die Woche vor der Arbeit und studiert das Verhalten dieser faszinierenden Vögel. Alle leben in Paarbeziehungen und haben ihr eigenes Revier. Bianca Hahn hat ihnen Namen gegeben: ob Rudolfo und Mimi, Pepe und Lola oder Max und Lotte – wie bei uns Menschen gibt’s da auch mal Krisen, wenn eine Amazone sich anderweitig verliebt. Bianca Hahn kennt alle ihre Geschichten und hält sie fotografisch fest. Im Landesschau-Studio erzählt sie, was sie an diesen Tieren so fasziniert.