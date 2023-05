Comedian Bülent Ceylan kehrt in "Back to the Roots” dahin zurück, wo er aufgewachsen ist: im Mannheimer Stadtteil Waldhof. Er zeigt, was ihn geprägt und inspiriert hat. Er besucht seine ehemalige Schule, trifft auf alte Bekannte und schwelgt mit seiner Mutter in Erinnerungen an die türkische Großfamilie.