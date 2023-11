Die Fahrrad- und Elektrowerkstatt der Waldhäuser Ost

In der Wohnanlage Waldhäuser Ost in Tübingen gibt es ein ganz besonderes Angebot: Die Nachbarschaft kann kaputte Fahrräder und Elektrogeräte vor Ort in eine Werkstatt zur Reparatur geben. Organisiert wird das ganze von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Jugendlichen. Bezahlt wird gerne mal in Naturalien. Für einen reparierten Wasserkochen gibt es einen selbstgemachten Hefezopf.