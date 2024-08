Zwiebelkuchen mit Speck und Sauerrahm

per Mail teilen

Jedes Jahr im Spätsommer machen Zwiebeln, Speck und Hefeteig gemeinsame Sache. Ludwig Heer macht aus dem Trio einen würzigen Kuchen, den er in der Pfanne zubereitet.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Ludwig Heer

Zutaten

Für den Hefeteig:

300 g Mehl

2 Eigelb (Größe M)

40 g Butter, weich

20 g Hefe, frisch

100 ml Milch

etwas Salz

Für den Belag:

300 g Zwiebeln

150 g Speck (Frühstücksbacon in Scheiben)

30 g Butter

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Muskatnuss

3 Eier (Größe M)

100 g Sahne

150 g Sauerrahm

Zubereitung

1. Für den Teig die Milch leicht erwärmen und ca. 20 ml sowie ca. 30 g Mehl mit der Hefe verrühren und alles ca. 15 Minuten gehen lassen.

2. Das übrige Mehl in eine Schüssel geben und drei Mulden eindrücken.

3. In eine Mulde die Eigelbe geben, in die zweite die Butter und in die dritte die angerührte Hefe.

4. Die restliche Milch und eine Prise Salz zugeben und alles zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Diesen abdecken und bei Raumtemperatur ca. 30 Minuten gehen lassen.

5. Inzwischen für den Belag Zwiebeln abziehen und in feine Streifen schneiden. Die Speckscheiben am besten tiefgefroren in feine Würfel schneiden.

6. Speck und Zwiebel in Butter ca. 4-6 Minuten goldgelb andünsten. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen und lauwarm abkühlen lassen.

7. Ei, Sahne und Sauerrahm vermengen und ebenfalls mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.

8. Eine ofenfeste große Pfanne leicht fetten.

9. Den Teig mit Hilfe eines Wellholzes auf einer mehlierten Arbeitsfläche ca. 3 mm dünn, etwas größer als den Pfannenboden (für einen kleinen Rand ) ausrollen.

10. Eine beschichtete Pfanne mit Butter ausstreichen und die Teigplatte einlegen. Die Speck- Zwiebelmasse gleichmäßig darauf verteilen und mit der Ei-Mischung übergießen.

11. Die Pfanne kurz auf dem Herd erhitzen. Anschließend in der Pfanne im Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene ca. 10 Minuten fertig backen, bis der Boden fest und die Zwiebeln goldgelb sind. Gegebenenfalls nach dem Backen noch etwas Butter in die Pfanne geben und den Boden schön knusprig nachbraten.

12. Zwiebelkuchen aus dem Ofen holen, kurz ruhen lassen, portionieren und genießen. Dazu passt Salat.

Tipp: Das übrige Eiweiß vom Hefeteig einfach unter die Ei-Sauerrahm-Masse mischen.

