Ludwig Heer kocht würziges Würstchengulasch mit Paprika und Tomaten. Begleitet wird das Gulasch von einem Gemüserösti aus Kartoffeln, Karotten und Zucchini.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 820, KJ: 3390 E: 40 g, F: 60 g, KH: 30 g Koch/Köchin: Ludwig Heer

Zutaten

Für die Rösti:

400 g Kartoffeln, festkochend

1 Zucchini

1 Karotte

1 EL Speisestärke

2 Eier (Größe M)

etwas Muskatnuss, frisch gerieben

etwas Pfeffer

etwas Salz

4 Stiele Petersilie, kraus

4 Stiele Basilikum

Für das Gulasch:

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Paprikaschote, rot

1 Paprikaschote, gelb

6 Wiener Würstchen (ca. 600 g; oder gerne gemischte rote Würste)

50 g Speck, durchwachsen

50 g Tomaten, getrocknet in Öl (abgetropft, a. d. Glas)

2 EL Raps- oder Sonnenblumenöl

1 TL Paprikapulver edelsüß

2 EL Tomatenmark

1 Dose Tomaten, gehackt, ca. 400 g

400 ml Rinderbrühe, alternativ, gemüse- oder Hühnerbrühe

etwas Pfeffer

etwas Salz

5 Stiele Petersilie, kraus

100 g Crème fraîche

Zubereitung

1. Für die Rösti Kartoffeln abbrausen und ca. 20-25 Minuten kochen, abgießen, ausdampfen lassen und schälen. Kartoffeln auskühlen lassen (Kartoffeln am besten am Vortag kochen).

2. Zucchini abbrausen und putzen. Karotte abbrausen, trocknen und schälen.

3. Zucchini, Karotte und Kartoffeln raspeln und in einer Schüssel mischen.

4. Stärke und Eier zugeben und alles mit je etwas Muskatnuss, Pfeffer und Salz würzen.

5. Petersilie und Basilikum abbrausen, trockenschütteln und fein schneiden.

6. Petersilie und Basilikum zur Röstimasse geben, untermischen und abgedeckt beiseite stellen.

7. Für das Gulasch Zwiebeln und Knoblauch abziehen und in feine Würfel schneiden. Paprika abbrausen, trocknen, putzen, vierteln, entkernen und klein schneiden. Würstchen in nicht zu dicke Scheiben schneiden, Speck würfeln. Getrocknete Tomaten quer in Streifen schneiden oder würfeln.

8. In einem großen Topf 2 EL Öl erhitzen. Speck und Zwiebeln zugeben und 2 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten. Würstchen, Knoblauch, Paprika und Paprikapulver zufügen und weitere 2 Minuten braten. Tomatenmark einrühren und kurz anrösten.

9. Getrocknete Tomaten, Brühe und gehackte Tomaten zufügen. Alles mit Pfeffer und Salz würzen und offen bei mittlerer Hitze 20 Minuten kochen.

10. Inzwischen die Röstimasse kurz durchrühren und in einer Pfanne bei mittlerer Hitze portionsweise in wenig Öl von beiden Seiten ca. 2-3 Minuten goldgelb braten. Rösti kurz auf Küchenpapier entfetten und warmstellen.

11. Für das Gulasch Petersilie abbrausen, trockenschütteln und fein schneiden.

12. Kurz vor Ende der Kochzeit die Crème fraîche und gehackte Petersilie unterheben. (Gulasch können Sie bei Bedarf mit in wenig kaltem Wasser glattgerührter Speisestärke binden).

13. Das Würstchengulasch mit den Gemüserösti anrichten.

