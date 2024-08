Überbackene Kürbisspalten

per Mail teilen

Kürbis ist ein vielseitiges Gemüse, dazu günstig und gut zu bevorraten. Unser Rezept gelingt einfach im Ofen.

Rezeptautor/Rezeptautorin: Sabrina Dürr

Zutaten

1 kleiner Hokkaido

2 Fleischtomaten

100 g Schafskäse

2 EL Olivenöl

1 Zweig Rosmarin

2 Zweige Thymian

etwas Salz

etwas Pfeffer

Zubereitung

1. Kürbis in Spalten auf ein Blech oder in eine Auflaufform geben, Tomaten in Scheiben dazugeben.

2. Mit Schafskäse in Bröseln bestreuen und mit Öl beträufeln.

3. Kräuter zugeben.

4. Im Ofen etwa 45 Minuten bei 180 Grad garen.

