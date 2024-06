Süßkartoffelsalat mit Paprika und Frischkäseröllchen

per Mail teilen

Eberhard Braun macht einen tollen Sommersalat mit Süßkartoffeln, Paprikaschoten, Ingwer und Curry. Dazu gibt es gebratene Frischkäsebällchen.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Eberhard Braun

Für das Dressing:

1 Bio-Limette

3 EL Apfelessig

50 ml Gemüsebrühe

5 EL Rapsöl

2 TL Currypulver oder Raz el Hanout

etwas Salz

etwas Pfeffer

Für den Salat:

500 g Süßkartoffeln

2 Paprikaschoten (z.B. rot, gelb)

1 Zwiebel, rot, klein

0,5 Knoblauchzehe

1 Frühlingszwiebel

2 TL Ingwer, frisch, gerieben

150 ml Gemüsebrühe

3 EL Rapsöl

0,5 Chilischote, nach Belieben

0,5 Bund Basilikum

Für die Frischkäseröllchen:

200 g Frischkäserolle, z. B. Ziegenfrischkäse

60 g Parmesan oder Pecorino, gerieben

Außerdem:

1 Baguette

Zubereitung

1. Für das Dressing Limette heiß abbrausen und trockenreiben. Etwas Schale dünn abreiben. Limette halbieren und den Saft in eine große Schüssel pressen. Essig, Brühe, Öl, Currypulver, Salz und Pfeffer zugeben und gut verrühren.

2. Für den Salat Süßkartoffeln schälen, abbrausen, trocknen und in 1 cm große Würfel schneiden. Paprikaschoten halbieren, entkernen und in1-2 cm große Stücke schneiden. Rote Zwiebel und Knoblauch abziehen. Knoblauch fein hacken. Zwiebel in Spalten schneiden oder grob würfeln. Frühlingszwiebel putzen, abbrausen und ebenfalls klein schneiden. Ingwer schälen und fein hacken.

3. Das Öl in einer heißen Pfanne erhitzen. Die Süßkartoffeln darin ca. 1 Minute anbraten. Frühlingszwiebel, Knoblauch und Ingwer zugeben und kurz mitbraten. Gemüsebrühe angießen und alles mit Deckel 4 Minuten dünsten.

4. Süßkartoffel-Mix mit Paprikastücken, Zwiebelspalten und dem Dressing mischen. Mindestens 30 Minuten ziehen lassen.

5. Die Frischkäserolle in vier gleichmäßige Röllchen teilen. Jedes Röllchen mit beiden Schnittflächen in den Parmesan drücken, so dass reichlich Käse haften bleibt.

6. Die Käseröllchen in einer vorgeheizten, beschichteten Pfanne ohne Öl auf ca. 20-30 Sekunden braten, bis sich eine dünne Käsekruste bildet. Dann Käse mit einer Gabel oder einem Holzspieß umdrehen und nochmal 20-30 Sekunden braten.

7. Basilikumblättchen grob zerzupfen. Baguette in Scheiben schneiden. Salat erneut abschmecken, mit Basilkum bestreuen und mit dem Baguette servieren.

