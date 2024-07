Orientalischer Linsensalat

per Mail teilen

Erlebe die orientalische Küche mit unserem köstlichen Linsensalat! Genieße die Aromen von Berglinsen, frischem Gemüse und einem verlockenden Orangen-Dattel-Dressing. Ideal als gesunde Hauptmahlzeit oder Beilage, die jeden Gaumen verwöhnt.



Foodbloggerin Shiba kocht jeden Mittwoch live auf Twitch. Hier kannst du jede Woche von zuhause aus dabei sein und mitkochen oder einfach nur zuschauen → www.twitch.tv/shibakocht

Rezeptautor/Rezeptautorin: Shiba kocht

Zutaten

Für den Salat:

250 g Berglinsen

1 Gurke

1 rote Paprika

1 gelbe Paprika

50 g frische Minze

50 g frische, glatte Petersilie

1 Mango, gewürfelt (optional)

Für das Dressing:

5 EL Olivenöl

2 EL Dattelsirup

Saft einer frischen Orange

Salz & Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung

1. Beginne mit den Berglinsen. Spüle sie gründlich ab und entferne eventuelle Steinchen. Koche die Linsen gemäß den Anweisungen auf der Verpackung. Während des Kochens entferne den aufsteigenden Schaum für eine zartere Konsistenz. Sobald die Linsen gar sind, gieße sie ab und spüle sie mit kaltem Wasser ab, um den Garprozess zu stoppen. Lasse sie dann abkühlen.

2. Während die Linsen kochen bereite das Gemüse vor. Entkerne die rote und gelbe Paprika, schneide sie in feine Streifen und Würfel. Schäle die Gurke, halbiere sie, und schneide sie ebenfalls in Streifen und Würfel. Die Frühlingszwiebeln werden in feine Ringe geschnitten, Minze sowie Petersilie werden fein gehackt.

3. Für das Dressing vermische Olivenöl, Dattelsirup und den Saft einer frischen Orange in einer Schüssel. Würze das Dressing mit Salz und Pfeffer nach Geschmack und passe es gegebenenfalls mit mehr Süße oder Säure an.

4. Gib die abgekühlten Linsen zusammen mit dem vorbereiteten Gemüse und den gehackten Kräutern in eine große Salatschüssel. Optional kannst du auch die gewürfelte Mango hinzufügen. Gieße das Dressing über den Salat und vermische alles vorsichtig, bis alle Zutaten gut miteinander kombiniert sind.

5. Lasse den Salat kurz ziehen, damit sich die Aromen verbinden können. Schmecke ihn nochmals mit Salz und Pfeffer ab und serviere ihn dann als leckere Beilage oder als leichtes Hauptgericht.

