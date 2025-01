Schweizer Käsefondue

An kalten Winterabenden gibt es nichts schöneres, als am Tisch um einen Topf voll dampfendem Käsefondue zu sitzen und Brotwürfel in den geschmolzenen Käse zu tauchen und zu genießen.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Wolfgang Fusenig Zutaten Für das Käsefondue: 400 g Greyerzer-Käse

400 g Freiburger Vacherin

4 TL Speisestärke

1 Knoblauchzehe

350 ml Weißwein, trocken

1 TL Zitronensaft

1 Msp. Natron

etwas frisch gemahlener Pfeffer

etwas frisch geriebene Muskatnuss

2 EL Kirschwasser

500 g Brot, gewürfelt Alternative Beilagen (siehe Tipp): Pellkartoffeln

Roastbeef-Aufschnitt

Möhrenstreifen

Brokkoli

Blumenkohl

Birnenstücke (ungeschält) Außerdem: (Vierkant-) Reibe

Caquelon mit Rechaud und Gabeln Zubereitung 1. Beide Käsesorten fein reiben und in eine Schüssel geben und mischen. Stärke darüber verteilen und mit einem Silikonschaber mischen. 2. Knoblauchzehe einschneiden. 3. Knoblauch, Käsemischung, Wein und Zitronensaft in das Caquelon geben. 4. Auf dem Herd bei mittlerer Hitze unter kräftigem Rühren mit dem Silikonschaber langsam erhitzen, bis die Masse sämig wird und der Käse geschmolzen ist. Wolfgangs Tipp: Durch ein permanentes Rühren in Form einer 8 verbinden sich Käse und Wein optimal. 5. Sobald der Käse geschmolzen ist, darf die Masse nicht mehr kochen. Die Masse nur bei mittlerer Hitze warmhalten. Natron unterrühren und mit Pfeffer, Muskatnuss und Kirschwasser abschmecken. Wolfgangs Tipp: Wenn Kinder mitessen können sie das Kirschwasser weglassen. 6. Das Käsefondue im Caquelon ganz leicht köchelnd auf einem Rechaud auf den Tisch bringen. 7. Brotwürfel einzeln auf die Gabel stecken und sofort mit dem Rühren im Käsefondue beginnen. Wolfgangs Tipp: Alternativ zum Brot eignen sich zum Tauchen ebenfalls: kleine ganze Pellkartoffeln (oder in Würfel), Roastbeef-Aufschnitt, Möhrenstreifen, vorgekochte Brokkoli- oder Blumenkohlröschen, frische Möhrenstreifen oder frische Birnenstücke (ungeschält). DasRezept zum Ausdrucken! Übersicht aller SWR Rezepte