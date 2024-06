per Mail teilen

Knusprig gebratene Zucchini Puffer, perfekt gewürzt und einfach zuzubereiten. Ein leichtes und köstliches Gericht, das sowohl als Beilage als auch als Hauptgericht begeistert! Foodbloggerin Shiba kocht jeden Mittwoch live auf Twitch. Hier kannst du jede Woche von zuhause aus dabei sein und mitkochen oder einfach nur zuschauen → www.twitch.tv/shibakocht

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: leicht

Zutaten:

2 große Zucchini

1,5 TL Salz

50 g Kichererbsenmehl + 1/4 Tasse oder 60 g Wasser ¾ Tasse Weizenmehl

2 TL Backpulver

1 rote Zwiebel gehackt

2 Knoblauchzehen gehackt

0,25 schwarzer Pfeffer

0,25 TL Chiliflocken

2 EL frische Petersilie gehackt

Natives Olivenöl extra zum Braten

Zucchini vorbereiten: Reibe die Zucchini und gib sie in ein Sieb. Bestreue sie mit Salz und lass sie etwa 10 Minuten stehen, um überschüssige Flüssigkeit zu entziehen. Drücke dann so viel Flüssigkeit wie möglich mit einem sauberen Geschirrtuch oder Käsetuch aus.

2. Zutaten mischen: Gib das Kichererbsenmehl in eine große Schüssel und mische es mit dem Wasser. Füge dann die geriebenen Zucchini, den Knoblauch, die rote Zwiebel, das Weizenmehl, das Backpulver, den schwarzen Pfeffer, die Chiliflocken und die Petersilie hinzu.

3. Mische alles gut, bis die Zutaten gut vermengt sind und ein dicker Teig entsteht. Das Kichererbsenmehl hilft, die Puffer zu binden und verleiht ihnen einen nussigen Geschmack.

4. Puffer formen: Nimm etwa 2 Esslöffel der Mischung und forme daraus kleine flache Puffer. Wiederhole den Vorgang mit der restlichen Mischung.

5. Puffer braten: Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer bis hohe Hitze. Gib die Puffer in die Pfanne und brate sie etwa 2-3 Minuten auf jeder Seite, bis sie goldbraun und knusprig sind. Achte darauf, die Pfanne nicht zu überfüllen; du musst sie eventuell in mehreren Chargen braten.

6. Servieren: Lege die Puffer auf einen mit Küchenpapier ausgelegten Teller, um überschüssiges Öl abzutropfen. Serviere die Puffer warm, optional mit einem Dip deiner Wahl, zum Beispiel Joghurt-Dip, Tzatziki oder Labneh-Dip.

