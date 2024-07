Paprikakuchen mit Tomaten, Oliven und Anchovis

per Mail teilen

Caroline Autenrieth macht einen Paprikakuchen, der noch mit Tomaten, Oliven und Anchovis verfeinert wird. Teig und Belag sind fix zubereitet und den Rest erledigt der Backofen - unwiderstehlich delikat.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 637, KJ: 2687 E: 10 g, F: 40 g, KH: 57 g Koch/Köchin: Caroline Autenrieth

Zutaten

Für den Teig:

130 ml Olivenöl

120 ml Mineralwasser mit Kohlensäure oder Bier

300 g Weizenmehl (Type 550)

1 TL Salz

Für den Belag:

3 Tomaten, groß

3 Zwiebeln, klein

1 Paprika, rot

1 Paprika, gelb

80 g Oliven, schwarz, z. B. Kalamata, ohne Stein

8 Anchovis-Filets

4 EL Olivenöl

etwas Salz

etwas Pfeffer

Zubereitung

1. Für den Teig in einer Schüssel 120 ml Öl, Mineralwasser und Salz mischen.

2. Mehl nach und nach zugeben und verrühren bzw. kneten, bis ein geschmeidiger, weicher Teig entsteht.

3. Teig abdecken und ca. 30 Minuten ruhen lassen.

4. In der Zwischenzeit für den Belag Tomaten, Zwiebeln und beide Paprikasorten putzen bzw. abziehen, abbrausen und in feine Würfel schneiden. Oliven hacken. Anchovis-Filets nach Belieben in kleine Stücke schneiden.

5. Das vorbereitete Gemüse, Oliven und Anchovis mit Olivenöl, Salz und Pfeffer gut mischen und ca. 10 Minuten ziehen lassen.

6. Ein Backblech mit übrigem Öl einfetten. Den Teig darauf, mit den Händen, gleichmäßig dünn verteilen (zum Ausrollen ist er zu weich). Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

7. Gemüsemischung und entstandene Flüssigkeit auf dem Teig verteilen.

8. Paprikakuchen auf der mittleren Schiene ca. 40 Minuten backen. Danach auf Unterhitze schalten und weitere ca. 10 Minuten fertig backen.

9. Zum Schluss unter dem heißen Backofengrill ca. 1-2 Minuten übergrillen, sodass kleine dunkle Spitzen entstehen.

10. Herausnehmen und warm oder kalt genießen. Dazu passt grüner Salat.

