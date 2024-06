Paccheri mit Salame piccante, Ziegenfrischkäse und Pistazienpesto

per Mail teilen

Fabian Timmer bereitet Paccheri mit Honigtomatenkompott und Salame piccante zu. Das klingt einfach nach einem Urlaub in Italien!

Portionen: 6 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Fabian Timmer

Zutaten

Für die Paccheri:

600 g Paccheri (große Röhrennudeln)

Salz für das Kochwasser

Für das Honigtomatenkompott:

600 g Kirschtomaten

3 EL Olivenöl

1,5 TL Honig

1,5 TL Balsamico-Essig

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Für die Salame piccante:

250 g Salame piccante, in dünne Scheiben geschnitten

Für den Ziegenfrischkäse:

300 g Ziegenfrischkäse

2 EL Milch (optional, um den Frischkäse zu glätten)

Für das Pistazienpesto:

150 g Pistazien, geschält und ungesalzen

75 g Parmesan, gerieben

1,5 Knoblauchzehen

75 ml Olivenöl

1,5 Bund Basilikum

Salz und Pfeffer nach Geschmack

0,5 Zitrone, der Saft davon

Zubereitung

1. Für die Paccheri das gesalzene Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Die Paccheri gemäß der Packungsanweisung al dente kochen.

2. Für das Honigtomatenkompott Kirschtomaten mit den übrigen Zutaten in eine Auflaufform geben und vermischen. In den auf 160°C mit Umluft vorgeheizten Backofen für ca. 10 Minuten geben.

3. Für das Pistazienpesto Pistazien, Parmesan, Knoblauch und Basilikum in einen Mixer geben. Zitronensaft und Olivenöl hinzufügen und zu einer glatten Paste pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4. Die Salami in einer separaten Pfanne mit etwas Olivenöl bei mittlerer Hitze knusprig braten.

5. Den Ziegenfrischkäse in eine Schüssel geben. Falls gewünscht, mit etwas Milch glatter rühren. Beiseite stellen.

6. Die Honigtomaten zu der Salami in die Pfanne geben und mit einem Schneebesen die Tomaten grob zerstoßen. Die gekochten Paccheri aus dem Kochwasser direkt in die Pfanne geben und durchschwenken. Das Kochwasser aufheben! Den Ziegenfrischkäse sowie etwas Nudelkochwasser dazugeben und wieder schwenken so dass eine cremige Konsistenz entsteht. Auf Tellern anrichten, das Pistazienpesto über die Pasta geben, mit frischen Basilikumblättern garnieren und servieren.

