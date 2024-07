Rainer Klutsch macht einen unkomplizierten und sommerlichen Auflauf mit Tomaten, Zucchini, Paprika und Mozzarella - einfach unwiderstehlich.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Rainer Klutsch

Zutaten

Für den Auflauf:

1 Knoblauchzehe

2 Zwiebeln, rot

1 Paprika, gelb

200 g Champignons, braun

2 Zucchini, mittelgroß

500 g Tomaten

500 g Penne oder andere Nudeln

etwas Salz

2 EL Olivenöl

2 EL Tomatenmark

etwas Pfeffer

0,5 Biozitrone, Saft und etwas abgeriebene Schale davon

etwas Honig oder Zucker

1 Stiel Romarin

4 Stiele Zitronenthymian

100 ml Gemüsebrühe, ca.

100 g Frischkäse

1 Päckchen Mozzarella, ca. 125 g

100 g Hartkäse, z. B. Parmesan

1 EL Sonnenblumenkerne

4 Stiele Basilikum

Zubereitung

1. Knoblauch und Zwiebeln abziehen und fein würfeln. Paprika halbieren, entkernen und in Stücke schneiden. Pilze putzen, in Scheiben schneiden. Zucchini und Tomaten abbrausen, putzen und trocknen. 2 Tomaten in Scheiben, die übrigen Tomaten und Zucchini in Stücke schneiden.

2. Nudeln nach Packungsanleitung in Salzwasser ca. 8 Minuten bissfest garen. Abgießen, abtropfen lassen und etwa 50 ml Nudelwasser auffangen

3. In einer großen Pfanne 1 EL Öl erhitzen. Pilze darin kräftig anbraten, bis die Flüssigkeit fast verdampft ist. Pilze herausnehmen und beiseite stellen.

4. Das übrige Öl in die Pfanne geben Knoblauch und Zwiebeln darin goldgelb anbraten.

5. Tomatenmark unterrühren und anrösten.

6. Paprika, Zucchini, Tomatenstücke zugeben und ca. 2-3 Minuten braten. Mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Schale sowie etwas Honig würzen.

7. Rosmarinnadeln fein hacken. Thymianblättchen abzupfen und ebenfalls hacken. Kräuter unter das Gemüse mischen. Mit Gemüsebrühe und Nudelwasser ablöschen. Frischkäse unterrühren. Alles ca. 10-15 Minuten garen und etwas einköcheln lassen.

8. Mozzarella in kleine Würfel oder Scheiben schneiden. Hartkäse reiben.

9. Nudeln, Gemüse und die Hälfte Mozzarella mischen, erneut abschmecken und in eine gefettete Auflaufform geben. Mit dem übrigen Mozzarella belegen.

10. Die übrigen Tomatenscheiben und Sonnenblumenkerne darauf verteilen und mit dem Hartkäse bestreuen.

11. Auflauf im Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze (Umuft 160 Grad), auf der mittleren Schiene ca. 15-20 Minuten goldbraun überbacken.

12. Auflauf herausnehmen, mit Basilikum bestreuen und sofort servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte