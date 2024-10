per Mail teilen

Claudia Hennicke-Pöschk backt einen saftigen Kürbiskuchen, der durch eine Haube aus Apfelgelee eine fruchtige Note bekommt.

Zubereitungszeit: 3 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Stück: Kcal: 400, KJ: 1675 kJ, E: 6 g, F: 25 g, KH: 39 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Claudia Hennicke-Pöschk

Zutaten

Für den Mürbeteig und den Kürbis:

100 g Butter, kalt

40 g Puderzucker

1 Msp. Vanillezucker

1 Eigelb (Größe M)

etwas Salz

150 g Weizenmehl (Type 405)

400 g Hokkaido Kürbis

Für die Sandmasse:

150 g Butter, zimmerwarm

150 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

etwas Salz

3 Eier (Größe M)

80 g Weizenmehl (Type 405)

30 g Weizenstärke

50 g Mandeln, gemahlen

50 g Zucker

0,5 TL Zimt

Für die Apfeldecke und die Garnitur:

2 Blatt Gelatine, weiß

450 g Apfelsaft

40 g Zucker

2 Eigelb (Größe M)

30 g Vanillepuddingpulver

200 g Schlagsahne

einige Apfelstücke, für die Garnitur

Außerdem:

Backblech

Backpapier für den Mürbeteig

Kuchenrolle/Rollholz

Tortenring (Ø 26 cm)

Spritzbeutel mit Sterntülle

Zubereitung

Hinweis: 14 Stück

1. Für den Mürbeteig Butter würfeln und mit Puderzucker, Vanillezucker, Eigelb und 1 Prise Salz in eine Schüssel geben und von Hand kurz verkneten.

2. Mehl darauf sieben und kurz unterkneten.

3. Mürbeteig zu einer Kugel formen etwas flachdrücken, abdecken und ca. 30 Minuten kühl stellen.

4. Anschließend den Teig zwischen 2 Lagen Backpapier rund (Ø 26 cm) ausrollen.

5. Oberes Backpapier abziehen. Teigboden auf dem Backpapier auf ein Blech ziehen und mit einem Tortenring (Ø 26 cm) umstellen. Teig mit einer Gabel mehrfach einstechen.

6. Teig auf dem Blech, im heißen Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze, im unteren Ofendrittel etwa 10-15 Minuten vorbacken.

7. Inzwischen den Kürbis putzen, Kerne und weiches Inneres mit einem Esslöffel entfernen. Ungeschältes Kürbisfruchtfleisch in 1 cm kleine Würfel schneiden.

8. Für die Sandmasse Butter, Zucker, Vanillezucker und 1 Prise Salz in eine Schüssel geben und mit den Quirlen des Handrührers oder in der Küchenmaschine etwa 8 Minuten schaumig rühren (Die Masse gelingt am besten, wenn alle Zutaten Raumtemperatur haben).

9. Die Eier einzeln jeweils 30 Sekunden unterrühren

10. Mehl und Stärke mischen und auf die Buttermasse sieben, Mandeln zufügen und kurz unterheben.

11. Vorgebackenen Mürbeteig auf dem Blech aus dem Ofen nehmen.

12. Ofen auf 190 Grad Ober-/Unterhitze einstellen. Sandmasse auf den angebackenen Mürbeteig geben, mit 300 g Kürbiswürfeln bestreuen und vorsichtig untermischen.

13. Zucker und Zimt mischen und gleichmäßig auf den Kuchen streuen. Im heißen Ofen auf dem Blech in der Ofenmitte etwa 35 Minuten backen.

14. Inzwischen für die Apfeldecke die Gelatine in kaltem Wasser einweichen.

15. in einem kleinen Topf 350 g Apfelsaft und Zucker aufkochen.

16. In einem hohen Becher 100 g Apfelsaft, Eigelb und Vanillepuddingpulver mit einem Schneebesen verrühren, in die kochende Saftmischung rühren und unter ständigem Rühren kurz durchkochen.

17. Topf von der Kochstelle nehmen, eingeweichte Gelatine ausdrücken unter die Saftmischung rühren und auf dem gebackenen Kuchen verteilen. Im Kühlschrank etwa 1 Stunde fest werden lassen.

18. Inzwischen die Sahne steifschlagen und in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen.

19. Tortenring vorsichtig vom Kürbiskuchen lösen und auf eine Platte setzen. Kuchen in 14 Stücke einteilen und auf jedes Stück eine Sahnerosette dressieren und mit jeweils einem Apfelstückchen ausgarnieren. Kuchen portionieren und servieren.

