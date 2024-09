Knöpfle-Knödel mit Tomatensalsa

per Mail teilen

Eberhard Braun macht Knöpfle-Knödel, die mit Karotte, Erbsen und Käse verfeinert werden. Anschließend werden die Knödel paniert und gebraten. Dazu macht er noch eine fix fertige Tomatensalsa.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Kcal: 818, KJ: 3438; E: 28 g, F: 47 g, KH: 50 g Koch/Köchin: Eberhard Braun Rezeptautor/Rezeptautorin: Christina Niemann

Zutaten

Für die Knödel:

300 g Knöpfle, aus dem Kühlregal oder selbstgemacht

50 g Zwiebel

75 g Karotten

4 Tomaten, getrocknet

50 g Erbsen, frisch oder TK

0,5 Bund Petersilie

1 EL Butter

150 ml Milch

etwas Salz

etwas Pfeffer

200 g Emmentaler oder Gouda, gerieben

50 g Mehl

3 Eier (Größe M)

200 g Semmelbrösel, ca.

200 ml Pflanzenöl zum Frittieren

Für die Tomatensalsa:

4 Tomaten, mittelgroß

1 Zwiebel, rot

0,5 Bund Basilikum, Petersilie oder Koriander

3 EL Balsamessig, hell

etwas Chilipulver

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Zucker

5 EL Olivenöl

Zubereitung

1. Knöpfle nach Packungsanleitung ca. 3-4 Minuten garen, abgießen, kalt abbrausen und abtropfen lassen.

2. Zwiebel abziehen und würfeln. Karotten schälen, abbrausen und grob reiben. Getrocknete Tomaten fein schneiden. Frische Erbsen in kochendem Wasser ca. 1-2 Minuten blanchieren, herausheben, kalt abbrausen und abtropfen lassen TK-Erbsen auftauen lassen). Petersilie abbrausen, trockenschütteln und fein schneiden.

3. Butter in einer Pfanne erhitzen. Zwiebelwürfel, Karottenraspel, Tomaten und Erbsen darin rührend anbraten.

4. Knöpfle, Petersilie und Milch zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und weitere ca. 3 Minuten köcheln lassen.

5. Alles in eine Schüssel füllen und mit dem Käse verrühren, bis dieser schmilzt. Anschließend ca. 15 Minuten abkühlen lassen.

6. Aus der Knöpflemasse ca. 16 Kugeln formen (z. b. mit 2 Esslöffeln oder einem Eisportionierer). Diese ca. 1 Stunde kaltstellen, bis sie fest sind.

7. Inzwischen die Tomaten abbrausen, trockenreiben und fein würfeln. Zwiebeln abziehen, ebenfalls fein würfeln (Zwiebelwürfel nach Belieben mit heißem Wasser überbrühen und abtropfen lassen). Basilikum fein schneiden.

8. Essig, Chilipulver, Salz, Pfeffer, Zucker und Öl verquirlen, mit Zwiebeln und Tomaten mischen und marinieren.

9. Für die Knödel Mehl und Semmelbrösel jeweils auf Tellern verteilen. Eier in einem tiefen Teller verquirlen.

10. Die festen Kugeln zuerst in Mehl, dann in den Eiern und zuletzt in Semmelbröseln wenden.

11. Frittieröl erhitzen. Die Kugeln darin portionsweise ca. 3-4 Minuten darin ausbacken. Herausheben, auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit der Tomatensalsa anrichten und genießen.

Tipp: Mit einem Salat der Saison z. B. Feldsalat oder Karottensalat, wir daus den Knöpfle-Knödeln ein Hauptgericht. Wem die Tomatensalsa etwas zu flüssig ist, gießt etwas vom Sud ab und nimmt diesen als Basis für ein Salat-Dressing.

