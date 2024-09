Zartbitter- und Vollmilchkuvertüre trifft auf Butterkeks. Zwischen die Butterkekse schmuggeln sich dünne Schoko-Minz-Täfelchen, die den Geschmack der Minze ganz sanft durchkommen lassen. Ein echter Klassiker, der allseits beliebt ist.

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Zubereitung: 35 Minuten

Kühlzeit: über Nacht Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (NN): 710 kcal, 2970 kJ, 9g E, 52g F, 52g KH; Rezeptautor/Rezeptautorin: Stefanie Biedermann

Zutaten

Für die Schoko-Minz-Sahne:

250 g Sahne

100 g Zartbitter- oder Vollmilchschokolade

6 Schoko-Minz-Täfelchen

1 Päckchen Sahnefestiger

Für den "Kalten Hund":

150 g Zartbitter-Kuvertüre

450 g Vollmilch-Kuvertüre

150 g Kokosfett

200 g Schlagsahne

200 g Butterkekse

200 g Schoko-Minz-Täfelchen

Außerdem:

einige Blätter frische Minze und ca. 6 Schoko-Minz-Täfelchen

Kastenform (ca. 25 cm)

Frischhaltefolie oder Backpapier

Spritzbeutel mit Sterntülle

Zubereitung

Hinweis: Für 12 Stück

1. Für die Schoko-Minz-Sahne die Sahne in einem Topf vorsichtig erhitzen. Schokolade in Stücke brechen und mit den Schoko-Minz-Täfelchen zur Sahne geben. Unter Rühren in der Sahne sacht schmelzen. Die Masse in einen hohen Rührbecher füllen, auskühlen lassen und über Nacht im Kühlschrank erkalten lassen.

2. Für die Schokoladencreme beide Kuvertüren-Sorten grob hacken, das Kokosfett klein schneiden. Alles zusammen mit der Sahne in einen Topf geben und bei schwacher bis mittlerer Hitze schmelzen und gut verrühren.

3. Die Kastenform mit Frischhaltefolie oder Backpapier sorgfältig auslegen, dabei die Folie etwas über den Rand stehen lassen. Form am Boden mit einer Schicht Butterkeksen auslegen, die Kekse dazu eventuell in Stücke brechen. Nun so viel Schokoladencreme auf der Keksschicht verteilen, dass diese gerade bedeckt ist.

4. Mit einer weiteren Schicht Butterkeksen belegen, darauf wieder eine Schicht Schokomasse füllen und glattstreichen. Übrige Butterkekse und Schokomasse nach und nach einschichten, zwischendurch eine Schicht mit jeweils 2 übereinanderliegenden Schoko-Minz-Täfelchen einlegen.

5. Weiter schichten, bis Schokomasse und Kekse verbraucht sind, dabei mit einer Schicht Butterkeksen abschließen.

6. Schichtkuchen im Kühlschrank mindestens 8 Stunden erkalten lassen.

7. Kuchen aus der Form stürzen, die Folie abziehen.

8. Die Schoko-Minz-Sahne steif schlagen, dabei Sahnefestiger einrieseln lassen. Die Ränder des „Kalten Hundes” damit einstreichen. Die restliche Schoko-Sahne in einen Spritzbeutel mit Sterntülle geben und dicht an dicht Tupfen auf den Kuchen spritzen.

9. Zum Servieren mit frischer Minze und einigen Schoko-Minz-Täfelchen garnieren. Am besten mit einem Säge- oder Elektromesser in Scheiben schneiden.

