Joghurt-Beeren Dessert mit Gelatine

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 3 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Sven Bach

Für das Dessert:

3 Blatt Gelatine, weiß

200 g Joghurt

100 ml Milch

100 ml Sahne

50 g Puderzucker

1 Vanilleschote

Für die Beerensauce:

400 g Beeren nach Wahl

30 g Puderzucker

etwas Minze zur Dekoration

1. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Joghurt, Milch, Sahne, Puderzucker mit ca. 1 Minute mixen. Die Vanilleschote auskratzen.

2. Vanillemark zur Masse geben und verrühren. Die Gelatine etwas ausdrücken, in einen Topf geben und unter Rühren leicht erhitzen, bis sich die Gelatine aufgelöst hat. Dann 1/3 von der Joghurt-Milch-Sahnemasse in den Topf geben und rühren – danach die restliche Masse unterheben und vermengen. Die Masse in 4 Dessertgläser gleichmäßig verteilen, ca. 20 Minuten stehen lassen und danach für ca. 2,5 Stunden in den Kühlschrank stellen.

3. Währenddessen die Beeren und die Minze reinigen (100 g Beeren und die Minze für die Dekoration zurück halten). Die restlichen Beeren mit dem Puderzucker pürieren.

4. Nach der Kühlschrankzeit, die 4 Dessertgläser mit dem Beerenpüree und die restlichen Beeren und der Minze dekorieren und anrichten.

