Herbstliches Kürbis-Curry mit roten Paprika

per Mail teilen

Dieses herbstliche Kürbis-Curry mit roten Paprika ist das perfekte Wohlfühlgericht für die kalte Jahreszeit. Mit aromatischen Gewürzen, saftigem Kürbis und knackiger Paprika bringt es Wärme und Farbe auf den Teller. Einfach in der Zubereitung und voller Geschmack – ideal für gemütliche Abende!

Foodbloggerin Shiba kocht jeden Mittwoch live auf Twitch. Hier kannst du jede Woche von zuhause aus dabei sein und mitkochen oder einfach nur zuschauen → www.twitch.tv/shibakocht

Koch/Köchin: Shiba kocht

Zutaten

80 ml Sonnenblumenöl oder Ghee

2 mittelgroße Zwiebeln (in längliche Streifen geschnitten)

3 Knoblauchzehen (gehackt)

2 EL Tomatenmark

1 große Tomate

0,5 Hokkaido Kürbis (groß, grob gewürfelt)

1 rote Paprika (grob gewürfelt)

200 ml passierte Tomaten

500 ml Wasser (nach Geschmack anpassen)

Gewürze:

0,5 TL Kurkuma

1 TL Kreuzkümmel

0,5 TL Chilipulver (scharf)

2 TL Paprikapulver

0,5 TL Garam Masala

etwas Salz & Pfeffer nach Geschmack

Sonstiges:

etwas Koriander, Sesam, Limettenstückchen

Zubereitung

1. Kürbis in grobe mundgerechte Stücke schneiden. Zwiebeln schälen und in längliche Streifen schneiden. Knoblauch fein hacken. Paprika ebenfalls in grobe Stücke würfeln.

2. So viel Öl in eine Pfanne geben, dass der Boden gut bedeckt ist. Zwiebeln und Knoblauch bei mittlerer Hitze anschwitzen. Tomatenmark und die Gewürze dazugeben und 40-60 Sekunden bei mittlerer Hitze schmoren. Die Tomaten-, Kürbis- und Paprikastücke dazugeben und kurz scharf anbraten.

3. Mit Wasser und passierten Tomaten ablöschen. Nach Geschmack salzen und alles einmal aufkochen lassen. Dann die Hitze reduzieren und mit geschlossenem Deckel 20-30 Minuten köcheln lassen, bis der Kürbis weich ist.

4. Mit frischem Zitronensaft, Koriander und Sesam toppen.

Dazu passt Basmatireis oder Naan Brot.

Rezept zum Drucken

Übersicht aller SWR Rezepte