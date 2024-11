Anisplätzchen - So würzig, so luftig, so knusprig und echt traditionell. So simpel wie genial. Der besondere, würzige Geschmack ist ihr Markenzeichen.

Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Stück (100): 22 kcal, 91 kJ, 1 g E, 0 g F, 5 g KH; Rezeptautor/Rezeptautorin: Stefanie Biedermann Zutaten Für den Teig: 250 g Puderzucker

3 Eier (Größe M)

1 TL gemahlener Anis, gut gehäuft

250 g Weizenmehl (Type 405)

0,5 TL Backpulver Außerdem: 2-3 Backbleche

weiche Butter oder Margarine für die Bleche

Die Backbleche fetten, Mehl darauf sieben und überschüssiges Mehl abklopfen. 5. Den Teig in den Spritzbeutel füllen und etwa 100 kleine Plätzchen (Ø 2,5-3 cm) aufspritzen und ohne Abdeckung 12 Stunden an der Luft trocknen lassen. Steffis Tipp: Der Teig ergibt 2-3 Bleche mit Plätzchen 6. Den Backofen auf 160 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. 7. Die Plätzchen nacheinander im heißen Ofen auf den Blechen in der Ofenmitte 18 bis 20 Minuten backen. 8. Die Plätzchen auf den Blechen auf einem Gitter abkühlen lassen. Steffis Tipp: Die Plätzchen können auch auf einer Silikon- oder Macaronmatte gebacken werden. 9. Die Anisplätzchen halten sich in einer Metalldose luftdicht verpackt vier Wochen.