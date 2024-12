Mit zahlreichen Blüten bringt der Weihnachtskaktus Farbe in die dunkle Winterzeit. Mit diesen Tipps bleibt er lange schön und kann auch sehr alt werden.

Der richtige Standort: halbschattig bis hell

Der Weihnachtskaktus bildet seine Blüten in der Zeit, in der die Tage deutlich kürzer werden (September bis November). Möchte man, dass er zu Weihnachten schön blüht, sollte man diesen Prozess so wenig wie möglich stören, also zusätzliches Licht vermeiden. Daher: Nicht in die pralle Sonne, sondern am besten an einen halbschattigen bis hellen Standort stellen.

Den gewählten Standort beibehalten

Ein Weihnachtskaktus richtet sich nach dem Sonnenlicht aus. Deshalb ist es wichtig, den gewählten Standort möglichst nicht mehr zu verändern und den Topf nicht zu drehen. Sonst muss sich die Pflanze immer wieder neu einrichten, was ihr Stress bereitet. Im schlechtesten Fall wirft sie dann sogar ihre Knospen ab.

Durchlässige Erde

In seiner Heimat, den brasilianischen Küstenwäldern, wächst der Weihnachtskaktus als Aufsitzerpflanze (Epiphyt) auf den Astgabeln großer Bäume, er hat dort also einen sehr durchlässigen Untergrund. Entsprechend muss die Erde, die in unseren Breitengraden als Substrat für den Weihnachtskaktus verwendet wird, ebenfalls gut durchlässig sein (mit einem geringeren mineralischen Anteil als Kakteenerde!).

Mäßig gießen

Während der Blütezeit etwa ein Mal pro Woche gießen, aber nicht im Wasser stehen lassen, sonst faulen die Wurzeln.

etwa ein Mal pro Woche gießen, aber nicht im Wasser stehen lassen, sonst faulen die Wurzeln. Nach der Blüte benötigt der Weihnachtskaktus ca. einen Monat lang eine Ruhezeit ohne Gießen.

benötigt der Weihnachtskaktus ca. einen Monat lang eine Ruhezeit ohne Gießen. In der darauffolgenden Wachstumszeit wieder ein Mal pro Woche gießen, außerdem ein Mal pro Monat düngen.

Das Wasser sollte nicht zu kalkhaltig sein.

Schneiden erst nach der Blüte

Sehr kräftig wachsende Pflanzen kann man verjüngen, indem man sie zurückschneidet. Zuerst werden alle unschönen Triebe entfernt, dann die Äste immer an den Einschnürungen zwischen den blattartigen Sprossen gekürzt. Achten Sie dabei auf eine schöne Form. Mit dem richtigen Rückschnitt kann ein Weihnachtskaktus sehr alt werden (ca. 30 Jahre).

Übrigens: Im Sommer darf der Weihnachtskaktus gerne nach draußen, sofern die Nächte nicht zu kalt werden.