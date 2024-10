Vogelfutterhaus selber bauen

Jetzt kommt die schwierige Zeit für Vögel, die in Deutschland überwintern. Mit einem Vogelfutterhaus können Sie den Tieren über den Winter helfen.

Die Fütterung im Winter ist nicht mehr so lebensnotwendig für die Vögel, die hier im Winter bleiben, wie in früheren, kälteren und schneereichen Wintern, aber dennoch ist es gut, den Vögeln bei der Futtersuche etwas behilflich zu sein, so dass sie gut genährt sind. Viele Gärten sind leider auch nicht mehr reich an Futterpflanzen, die im Herbst und Winter noch Samen oder Körner haben, die die Vögel fressen können.

Das Füttern mit einem Futterhäuschen sorgt aber auch für eine gute Möglichkeit, die Vögel beobachten zu können. Der Mensch kann die Tierwelt wahrnehmen, man kann erkunden, welche Vögel in der näheren Umgebung leben, und auch das ein oder andere tolle Tier-Foto kann dabei entstehen. So kann ein Interesse an Natur-, Arten- und Umweltschutz entstehen und gefördert werden.

Zwei Kriterien müssen Sie beachten

Bei Futterhäuschen gibt es zwei wichtige Kriterien, die erfüllt werden sollten, um von einer guten Futterstelle reden zu können.

Das Futter sollte gut geschützt vor Regen sein.

Die Anflugstelle, Fressstelle sollte so gestaltet sein, dass die Vögel nicht im Futter herumlaufen können und sich auch nicht groß herumdrehen können, weil sonst die Gefahr besteht, dass das Futter verkotet und verschmutzt wird.

Welches Vogelfutter ist am besten geeignet? Adobe Stock Adobe Stock/dieter76

Körnerfresser und Weichfutterfresser

Im Wesentlichen sind es die Singvögel, die hier bleiben und hier überwintern. Darunter gibt es Körnerfresser und Weichfutterfresser. Die Körnerfresser bekommen am besten einzelne Saaten zur Verfügung gestellt. wie zum Beispiel Haferflocken, Leinsamen, Sonnenblumenkerne, gehackte Erdnüsse, Braunhirse.

Die Weichfutterfresser bekommen fetthaltiges Futter, wie z.B. Meisenknödel aber auch Rosinen. Wenn man Körner-Mischungen kauft, sollte man darauf achten, dass die Mischung ausdrücklich deklariert ist, nicht mit Ambrosiasamen verunreinigt zu sein. Ambrisosamen sollten nicht verbreitet werden, denn die Pflanzen sind für Allergiker gefährlich.

Hilfreiche Links

Der Naturschutzbund NABU hat auf seiner Website zahlreiche Tipps und Tricks zusammengestellt, wie Sie den Vögeln im Winter helfen können.

1. Die Bauanleitung für das Vogelfutterhaus

2. Welcher Vogel frisst was?

3. Das richtige Futter

4. Meisenknödel und Futterglocken selber herstellen

Buchtipps des NABU-Experten Martin Klatt

"Vögel rund um Futterhaus" von Detlef Singer, Kosmos Verlag, 10 Euro

von Detlef Singer, Kosmos Verlag, 10 Euro "Vögel füttern im Winter" von Holger Haag, Kosmos Verlag, 8 Euro

von Holger Haag, Kosmos Verlag, 8 Euro "Vögel füttern im Garten" von Anita und Norbert Schäffer, Ulmer Verlag, 10 Euro

von Anita und Norbert Schäffer, Ulmer Verlag, 10 Euro "Vögel füttern rund ums Jahr" von Hans Egidius, Ulmer Verlag, 9,90 Euro

Unser Experte im Studio: Martin Klatt, Artenschutz-Referent beim NABU