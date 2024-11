Tipps für eine sichere und stromsparende Weihnachtsbeleuchtung

per Mail teilen

Bei den immer weiter steigenden Stromspreisen ist Strom sparen angesagt. Mit diesen Tipps können Sie bei der Weihnachtsbleuchtung sparen, ohne ganz auf die schöne Stimmung zu verzichten.

Lichterketten verströmen mit ihren vielen kleinen Leuchten ein ganz eigenes Licht und produzieren eine besondere Lichtstimmung, die wir in der dunklen Jahreszeit und in der Vorweihnachtszeit schätzen.

Welche Arten von Lichterketten gibt es?

Im Wesentlichen gibt es folgende Unterscheidungen:

Lichterketten, die kleine bis kleinste Glühlampen enthalten

Lichterketten, die mit LEDs bestückt sind

Bei beiden Varianten gibt es: Lichterketten,

die direkt am 230 Volt Stromnetz betrieben werden, oder

die einen Trafo vorgeschaltet haben und dann z.B. mit 12, 24 oder 36 Volt

Niederspannung betrieben werden.

Wichtiger Hinweis Nur Lichterketten im Außenbereich einsetzen, die ausdrücklich dafür gedacht sind.

Wann immer 230 Volt Stromkabel im Außenbereich verlegt werden, sollte man die Haus-Steckdose mit einem Zwischenstecker mit FI-Schutzschalter versehen. Dieser Schutzschalter auch Personen-Schutzschalter genannt, trennt innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde die Stromverbindung, wenn die enthaltene Elektronik einen fehlerhaften Stromfluss misst.

Was tun, wenn ein Glühlämpchen oder eine LED ausfällt?

Bei Glühlämpchen: Möglichst bald das kaputte Lämpchen ersetzen, denn durch den Wegfall erhalten die anderen Lämpchen mehr Spannung, was ihre Lebensdauer stärker verkürzt.

Bei LED-Lichterketten leuchtet bei Ausfall einer LED meist eine ganze Reihe nicht mehr. Anders als bei Glühlämpchen können solche Lichterketten aber weiter betrieben werden, ohne dass die anderen LED überlastet werden.

Defekte Glühlämpchen kann man leicht auswechseln, dabei ist aber wichtig zu wissen, für welche Spannung (Volt) das Lämpchen ausgelegt ist und welche Leistung (in Watt) oder für welche Stromstärke (in Ampere) es ausgelegt ist. Dies steht meist auf der Verpackung oder auf einem Zettel an der Lichterkette.

Faustregel für Lichterketten mit Stecker direkt an der 230 Volt Steckdose:

230 Volt geteilt durch die Anzahl der Lämpchen = Spannung des einzelnen Lämpchens. Z.B. bei 20 Lämpchen: 230 : 20 = 11,5. Hier wäre ein 12-Volt-Ersatz-Lämpchen das Richtige.

Vorsicht ist geboten, wenn bei einer Lichterkette mit Glühlämpchen das Glas defekt ist, dann besteht große Gefahr bei Berührung der Kontakte. Solche Lichterketten nicht mehr ans Stromnetz anschließen, bevor sie nicht repariert sind!

Auch bei LED-Lichterketten ist eine Reparatur durchaus möglich, wenn man über einen Lötkolben und die Kenntnisse verfügt. Defekte LEDs können einfach ausgelötet und durch bauartgleiche LEDs ersetzt werden.

Was tun bei Kabelbruch?

Oftmals gibt es auch einen Kabelbruch an der Stelle, wo die beiden Kabel der Lichterkette ins Netzteil geführt werden. Das Kabel ist meist recht dünn und das Netzteil nach Bauart und Alter, deutlich schwerer. Diese Kombination führt dann schnell zu Brüchen der Kabelverbindung. Auch das kann repariert werden, da es sich ja hierbei um die Schwachstrom-Verbindung handelt.

Wie man die Reparatur prinzipiell durchführen kann, zeigt das Video:

Wer das nicht kann, dem sei ein Besuch beim nächstgelegenen Repair-Café empfohlen.

Repair-Cafés in der Nähe findet man hier:

www.repaircafe.org/de/besuchen/

Unser Tipp

Im Studio: Bernd Esslinger, Elektronikingenieur