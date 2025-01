per Mail teilen

Teppiche und Polster horten eine große Menge Staub. Wenn sich die Saugleistung des Staubsaugers vermindert, lohnt es sich oft ein paar Minuten für die Gerätepflege zu investieren. Hier einige Tipps!

Jeder Staubsauger braucht Pflege

Staubsauger mit Beutel

Der Staubsaugerbeutel füllt sich und die Saugleistung lässt mit zunehmendem Füllstand im Beutel nach. Beutel entfernen, Filter kontrollieren und neuen Beutel einsetzen. Besonders Staubarm beim Wechseln sind Beutel, die sich direkt beim Herauslösen verschließen – besonders geeignet für Stauballergiker.

Staubsauger ohne Beutel

Hier sieht man den Füllstand direkt im Behälter und kann rechtzeitig handeln. Teure Staubsaugerbeutel werden überflüssig und auch die Leistung bleibt im Vergleich zum Staubsauger mit Beutel länger anhaltend. Beutellose Staubsauger regelmäßig leeren, am besten, wenn sie zu drei Vierteln gefüllt sind. Von Zeit zu Zeit die Behälter ausspülen und sorgfältig trocknen lassen. Die Filter gemäß der Gebrauchsanweisung reinigen. Bevor man den Staubbehälter entfernt, sollte man sich genau merken, wie dieser zusammengesetzt ist. Die Bedienungsanleitung hilft oder ein Foto mit dem Handy.

Saugroboter

Tierhaare und lange Haare können die Räder des Gerätes verstopfen und in den Bürsten verheddern. Die Bürsten mit einem speziellen Kamm, der den Geräten beiliegt, reinigen. Evtl. hat das Gerät auch eine Reinigungsstation, in die der Staub in einen wiederverwendbaren Beutel gesaugt wird. Haare werden kleingeschnitten. Die Filter entsprechend der Bedienungsanleitung entweder ausklopfen oder ausspülen.

Schlechte Gerüche

Damit der Staubsauger gut riecht, ab und zu ca. 2 EL gemahlenen Kaffee, oder Natron aufsaugen. Beides sorgt für die Neutralisation der Gerüche. Wer es intensiver mag, saugt 1 Teelöffel Waschpulver, Zimt, oder den Inhalt eines Pfefferminzteebeutels auf.

Das kleine Filter 1x1

Je öfters ein Staubsauger gebraucht wird, desto schneller verschmutzen auch die Filter. Diese sollten alle 4 Wochen geprüft, und bei Bedarf spätestens alle sechs Monate ausgewechselt werden. Einige Filter lassen sich nass reinigen, andere wieder nur ausschütteln. Auch hier bitte auf die Angaben in der Bedienungsanleitung achten.

Motorschutzfilter: Diese sind bei Staubsaugern mit Beutel meistens aus Vlies. Diese Filter schützen den Motor vor Dreck. Es kann je nach Modell auch ein Vorfilter zusätzlich angebracht sein. Vliesfilter einfach bei Bedarf neu zuschneiden und in der Halterung anbringen.

Abluftfilter: Nachdem die angesaugte Luft vom Schmutz befreit wurde, wird sie wieder der Raumluft zugeführt. Direkt hinter dem Staubsaugerbeutel befindet sich ein Abluftfilter, der auch ein Hepafilter (=hocheffizienter Partikalfilter) sein kann. Somit kommt saubere Luft zurück in den Raum. Der Hepafilter ist besonders geeignet für Allergiker und entfernt über 95% winzigster Staubteilchen durch einen Lamellenfilter.

Wie oft muss gereinigt werden und worauf muss ich achten?

Alle 2-3 Wochen die Staubbehälter eines beutellosen Saugers mit etwas Wasser auswischen

eines beutellosen Saugers mit etwas Wasser auswischen Einmal im Monat sollte die Bodendüse gründlich gereinigt werden. Evtl. gibt es an den Geräten eine Reinigungsstufe für die Bürste, dann 1x Monat die Düse prüfen.

sollte die gründlich gereinigt werden. Evtl. gibt es an den Geräten eine Reinigungsstufe für die Bürste, dann 1x Monat die Düse prüfen. Bei Verkrustungen im Staubsaugerrohr oder an der Düse diese in Wasser mit etwas Shampoo einweichen und säubern.

Bevor der Staubsauger wieder zusammengesetzt wird, nach einer Feuchtreinigung alle Einzelteile komplett trocknen lassen.

Ablauf der Reinigung

Zur Sicherheit Gerätestecker ziehen

Bei Bedarf den Schlauch entfernen

Gerät öffnen

Beutel entfernen

Filter entfernen, reinigen, ausklopfen oder waschen

Staubbehälter leeren und auswischen. Beim Leeren am Rand gut ausschütteln und evtl. mit einer Bürste nachhelfen.

Feucht gereinigte Filter trocknen lassen

Gerät wieder zusammensetzen bzw. wieder schließen

An der Bodendüse zuerst Fusseln und Haare aus den Bürsten abzupfen oder mit einem Kamm entfernen, dann mit einem feuchten Tuch die Oberfläche säubern

zuerst Fusseln und Haare aus den Bürsten abzupfen oder mit einem Kamm entfernen, dann mit einem feuchten Tuch die Oberfläche säubern Bei einem verstopften Rohr mit einem Bambusstab vorsichtig den Propf lösen.

mit einem Bambusstab vorsichtig den Propf lösen. Auch an die Räder des Gerätes denken und von Zeit zu Zeit feucht abwischen. Hier können sich kleine Steinchen sammeln und den Boden verkratzen.

Im Studio: Martina Schäfer, hauswirtschaftliche Fachberaterin aus Ostrach-Wangen