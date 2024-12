Zum Verschenken: Lustige Gesellschaftsspiele und Strategie-Spiele

Vielleicht sind Sie noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk? Diese Gesellschaftsspiele oder Strategiespiele sind das perfekte Geschenk für die ganze Familie.

Strategiespiele: Spielideen mit Köpfchen

privat (Abakus Spiele) Camargue Spieleranzahl: 2-6 Altersempfehlung: 8+ Spieldauer: 45 Minuten Spieleart: Legespiel Verlag: Abacus Spiele Preis: ca. 27 Euro

In diesem Plättchenlegespiel für 2-6 Personen versucht jeder, seine Plättchen Runde für Runde geschickt und punktereich anzulegen. Dabei werden wir gemeinsam die wunderschöne Region Camargue auf dem Spieltisch zusammenpuzzeln.

Kosmos The Gang Spieleranzahl: 3-6 Altersempfehlung: 10+ Spieldauer: 20 Minuten Spieleart: Kartenspiel Verlag: Kosmos Preis: ca. 15 Euro

In diesem kooperativen Spiel wird versucht, über mehrere Durchgänge erfolgreich drei Mal den Tresor zu knacken, ohne den Alarm dabei auszulösen. Dabei wird jeder für sich die Stärke seines Pokerblattes richtig einschätzen wollen und somit den richtigen Platz in der Reihenfolge der Gang bestimmen.

Lustige Gesellschaftsspiele

privat (Edition Spielwiese) Miezekatze Spieleranzahl: 2-6 Altersempfehlung: 8+ Spieldauer: 15 Minuten und länger Spieleart: Partyspiel Verlag: Edition Spielwiese Preis: ca. 30 Euro

Das Spiel Miezekatze ist ein kooperatives Sprechspiel, in dem ihr gemeinsam im Rhythmus des Beats versucht, in verschiedenen Challenges den Highscore zu knacken. Man braucht kein Talent im Singen, Tanzen oder gar Beatboxen zu haben, sondern bleibt einfach gemeinsam im Beat, merkt sich die Moves und versucht so möglichst weit zu kommen.

privat (Game Factory) Klask Spieleranzahl: 2/4 Altersempfehlung: 8+ Spieldauer: 15-30 Minuten Spieleart: Brettspiel Verlag: Game Factory Preis: ab ca. 57 Euro

In diesem Geschicklichkeitsspiel treten zwei Personen in mehreren Runden gegeneinander an, um mit ihrer magnetischen Spielfigur den Ball ins Tor des Gegners zu manövrieren. Dabei versucht jeder in diesem Echtzeitduell als erster Spieler die gewünschten sechs Tore zu erzielen, um eine Runde Klask für sich zu entscheiden.

privat (Schmidt Spiele) Fast Blast Spieleranzahl: 2-6 Altersempfehlung: 7+ Spieldauer: ca. 15 Minuten Spieleart: Kartenspiel Verlag: Schmidt Preis: ca. 13 Euro

Dieses Spiel ist sozusagen eine Mischung aus "Mau-Mau" und "Ligretto". 2-6 Personen versuchen als Erster all ihre Karten auf dem gemeinsamen Ablagestapel in der Tischmitte loszuwerden. Das Chaos wird perfekt, wenn dann mal eine kecke Schnecke um die Ecke kommt und man nur hoffen kann, dass diese einen nicht selbst bestraft.

Expertin: Melanie Marrandino, Spiele-Testerin