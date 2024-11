Film- und Serienempfehlungen für Ihre gute Laune

Die Tage werden trüber und die Abende länger. Da kommen unsere Gute-Laune-Film- und Serienempfehlungen gerade richtig.

Comedyserie „Shrinking"

Der Psychotherapeut Jimmy (Jason Segel) ist ein Wrack. Vor einem Jahr starb seine Ehefrau, woraufhin Jimmy in tiefer Trauer versank und diese bis heute nicht überwinden konnte. Die Beziehung zu seiner Tochter Alice ist kaum noch existent, da sie mehr Zeit bei der liebevollen Nachbarin Liz verbringt und ihren Vater kaum noch als solchen wahrnimmt.

Auch für seine Arbeit kann Jimmy kaum noch Energie aufbringen. Er arbeitet in einer Gemeinschaftspraxis mit dem Therapeuten Paul (Harrison Ford) und der Therapeutin Gaby (Jessica Williams) zusammen. Seine Patientinnen und Patienten bringen ihn in letzter Zeit mit ihrem ewigen Genörgel an den Rand der Verzweiflung.

Abrufbar beim kostenpflichtigen Streamingdienst Apple TV+

Impro-Komödie "Micha denkt groß"

Micha, dargestellt von Charly Hübner, der wieder einmal sämtliche Register seines schauspielerischen Könnens zieht, hat ein erfolgreiches Videospiel designed, damit viel Geld gemacht und das teure Leben in der Berliner Hipster-Szene genossen. Nun will er in seinem Heimatdorf in Sachsen-Anhalt die marode Pension seiner Eltern in eine Luxusoase verwandeln. Das Problem ist: Es gibt kein Wasser für das geplante Wellness-Ressort.

Abrufbar in der ARD-Mediathek

Komödie "Achtsam morden"

Auch hier geht es um die Rolle des Mannes. Der Anwalt Björn Diemel (Tom Schilling) geht eher widerwillig und nur auf Drängen seiner Ehefrau Katharina zu einem Achtsamkeits-Seminar, das ihn in Sachen Work-Life-Balance weiterbringen soll.

Denn Diemel leidet ziemlich viel: Bei der Arbeit, weil er in der Kanzlei kleingehalten wird, sich aber trotzdem vor allem um Gangsterboss Dragan Sergowicz und dessen dreckige Geschäfte kümmern muss. Und privat, weil er ebenso zäh damit ringt, dass für Tochter Emily nie Zeit bleibt und die Gattin entsprechend sauer ist. Bald stellt sich heraus, dass das mit der Achtsamkeit unter Anleitung seines Coaches für Diemel ziemlich schnell ziemlich gut funktioniert.

Abrufbar beim kostenpflichtigen Streamingdienst Netflix

Comedyserie "Deadlines"

Auch in der 3. Staffel stehen die vier besten Freundinnen Elif, Lena, Jo und Franzi vor neuen Herausforderungen in ihrem turbulenten Leben in Frankfurt. Und nun werden sie auch noch 40! Das Ende von Spaß und Leichtigkeit?

Abrufbar in der ZDF-Mediathek (ZDFneo)

Comedyserie "Bad sisters"

Die engverbundenen Garvey-Schwestern waren immer füreinander da. Doch als der toxische Schwager, den sie alle tot sehen wollten, tatsächlich stirbt, wird ihr Leben auf den Kopf und ihr Zusammenhalt auf eine harte Probe gestellt.

Nun sind zwei Jahre nach dem "Unfalltod" von Graces gewalttätigem Ehemann vergangen und die eng verbundenen Garvey-Schwestern sind zwar weitergezogen, aber als vergangene Wahrheiten wieder ans Licht kommen, werden die Damen wieder ins Rampenlicht gerückt, der Verdacht ist auf einem Allzeithoch, Lügen werden erzählt, Geheimnisse enthüllt und die Schwestern sind gezwungen herauszufinden, wem sie vertrauen können.

Abrufbar ab 13. November beim kostenpflichtigen Streamingdienst Apple TV+

Comedyserie "Smeilingen"

Haarspalterei par excellence: In der turbulenten Sketch-Comedy mimt Phil Laude den pedantischen Besserwisser Frank Stimpel. © ARD/SWR/Constantin Entertainment/Guido Engels SWR © ARD/SWR/Constantin Entertainment/Guido Engels

Willkommen in Smeilingen, dem garantiert komischsten Dorf Deutschlands! Für ihren großen Auftritt in der idyllischen deutschen Provinz schlüpfen preisgekrönte Schauspielerinnen und Schauspieler, etablierte Comedians und erfahrene Moderatorinnen in die Rollen der manchmal schrulligen, manchmal eigenwilligen, aber immer liebenswerten Dorfbewohner.

Neben den modernen Ortsbewohnern und den Zugereisten gibt es auch die Einheimischen „vom alten Schlag“ – ein Clash, der zu skurrilen und missverständlichen Situationen führt. In Smeilingen ist alles möglich – auch ein romantisches Date zwischen Michelle Hunziker und dem Dorfpfarrer …

Abrufbar in der ARD-Mediathek

Experte: Karsten Umlauf, SWR Filmkritiker