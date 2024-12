Serien- und Film-Tipps für Weihnachten und die Feiertage

Was wäre Weihnachten ohne Filme und Serien für die ganze Familie. Wie an jedem Weihnachtsfest sind wieder einige Highlights im Fernsehen zu sehen. Hier ein paar Empfehlungen für TV und Streamingdienste.

"Fünf Freunde" / ZDF

Es ist ein schönes Kontrastprogeamm zur Weihnachtsatmosphäre, die drei Geschichten spielen im malerischen Sommer an der britischen Küste - in den brutal immer wieder die große Weltpolitik hineindrängt. Es ist das Ende der Dreißigerjahre, kurz vor Beginn des neuen Weltkriegs. Die "Famous Five", das sind zunächst vier, die Geschwister Julian, Dick und Anne und ihr Hund. Sie werden zu Onkel Quentin und Tante Fanny geschickt, dort stößt noch deren Tochter George dazu.

Am 25.12. um 16.00 und 17.30 Uhr und 26.12. um 15.15 Uhr im ZDF und bereits in der ZDF-Mediathek.

"Ronja Räubertochter"/ARD/Degeto

Schweden, irgendwann im Mittelalter. Ronja (Kerstin Linden) wächst als Tochter des berüchtigten Räuberhauptmanns Mattis (Christopher Wagelin) auf, der mit seiner Bande in einer uneinnehmbaren Burg haust. Während ihr Vater sie behütet wie seinen Augapfel, erzieht ihre Mutter Lovis (Krista Kosonen) das mutige Mädchen zur Selbstständigkeit. Ronja liebt das freie Räuberleben, erkundet auf eigene Faust den tiefen Wald und lernt, mit dessen Gefahren umzugehen. "Ronja Räubertochter" – das ist großes Kino für zu Hause. Mit dieser Produktion wird das europäisches Kulturgut belebt und einen wahren Kinderbuch-Klassiker neu aufgelebt und bringt Familien über Generationen hinweg zusammen – das passt zur Weihnachtszeit ganz besonders. Die Regisseurin Lisa James Larsson entfaltet eine Coming-of Age Geschichte über Freundschaft und Mut, Zusammenhalt und Emanzipation, in deren Mittelpunkt die legendäre Räubertochter Ronja steht. Die brillanten Bilder von Kamerafrau Frida Wedel erschaffen ein mittelalterlich anmutendes Fantasy-Setting mit grandiosen Naturaufnahmen, raubeinigen Räuberbanden und faszinierenden Fabelwesen.

In der ARD Mediathek ist die erste Staffel der Serie ab dem 20. Dezember abrufbar. Das Erste zeigt die ersten drei Folgen am 25. Dezember ab 20:15 Uhr und am 26. Dezember ab 18:00 Uhr drei weitere Folgen.

"Little Dorrit"/arte

Die viel beachtete Literaturadaption basiert auf dem gleichnamigen Klassiker von Charles Dickens und erzählt die berührende Geschichte um das Schicksal der jungen Amy Dorrit und ihrer Familie.

Die 21-jährige Amy Dorrit hat ihr ganzes Leben im Schuldengefängnis bei ihrem Vater verbracht. Vermeintlich durch Zufall findet Amy eine Anstellung als Näherin bei der verbitterten Mrs. Clennam. Zeitgleich kehrt auch Arthur Clennam, der Sohn der Familie, nach 15 Jahren Abwesenheit zu seiner Mutter zurück, um sie über den Tod ihres Mannes zu unterrichten. Doch das ist nicht der einzige Grund für Arthurs Rückkehr: Er wurde von seinem Vater auf dem Sterbebett beauftragt, etwas richtigzustellen, und setzt nun alles daran herauszufinden, wovon sein Vater sprach ...

Die 2008 von der BBC produzierte Serie "Charles Dickens' Little Dorrit", basierend auf dem gleichnamigen Roman, handelt von der berührenden Geschichte um das Schicksal der jungen Amy Dorrit und ihrer Familie. Im Jahr 2009 wurde die Serie bei den 61. Primetime Emmy Awards elf Mal nominiert und mit sieben der begehrten Trophäen ausgezeichnet, unter anderem als beste Mini-Serie, für das beste Drehbuch und die beste Regie. Claire Foy ("Wolf Hall") spielt die Hauptrolle der Amy Dorrit. Ein wirklich rührendes Weihnachtsmärchen.

Ab 20. Dezember in der arte-Mediathek .

"Meet me next christmas"/Netflix

Layla (Christina Milian) ist schwer genervt: Ausgerechnet als sie an Weihnachten auf dem Weg in die Feiertage ist, werden alle Flüge aus New York abgesagt. In einem Flughafencafé begegnet sie per Zufall aber dem charmanten und attraktiven James (Kofi Siriboe), mit dem sie eine magische, wenn auch nur kurze Zeit verbringt. Anstatt einfach nur Telefonnummern auszutauschen, wollen sie ihr Märchen weitergehen lassen: Sie beschließen, sich erst in genau einem Jahr beim New Yorker Weihnachtskonzert der Hit-A-cappella-Gruppe „Pentatonix“ an einer bestimmten Stelle in der Rockefeller Concert Hall wiederzutreffen.

Abrufbar beim kostenpflichtigen Streamingdienst Netflix.

"Alle Jahre wieder"/ARD/Degeto

Am 23. Dezember kann man den Weihnachtsmann überall treffen – auch im Berlin-Bayern-Fernbus. Allerdings verspricht Fahrer Robert trotz Santa-Claus-Mütze keine Bescherung. Das schönste Geschenk will sich der 25-jährige Neuberliner Felix machen, der zu der Familie und zur Freundin ins verschneite Mittenwald fährt. Leider geht kurz vor der Abfahrt unbemerkt das Wichtigste verloren: der Verlobungsring für Saskia!

In der ARD-Mediathek

"Bach - ein Weihnachtswunder"/ARD/Degeto

Leipzig, Dezember 1734. Der ehrgeizige, bei den Stadtoberen umstrittene Komponist und Kantor Johann Sebastian Bach möchte sich mit seiner Weihnachtsmesse selbst übertreffen: Gottes Wort als musikalisches Kunstwerk!

Mittwoch, den 18. Dezember um 20.15 Uhr oder in der ARD-Mediathek .

