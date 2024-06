per Mail teilen

Die Salbe aus Rosskatanientinktur, Diestel- und Tannenfichtenöl ist eine Wohltat für Ihre Beine!

Für die Rosskastanientinktur:

1 Handvoll Rosskastanien

hochprozentiger Schnaps

So geht's

Rosskastanien schälen, in Stücke schneiden, und in ein Schraubglas füllen. Soviel hochprozentigen Korn auffüllen, dass die Kastanien gut "schwimmen". Alles 3 Wochen zeihen lassen. Dann nur noch abseihen und fertig!

Für die Rosskastaniensalbe:

Rosskastanientinktur (aus der Apotheke oder selbt gemacht)

30 ml Bio-Distelöl

4 g Bienenwachs

15 g Lanolin

5 Tropfen ätherisches fichtennadelöl ( es verbessert zusätzlich die Durchblutung, kann, falls man allergisch ist, aber auch weggelassen werden)

2 kleine Töpfe oder feuerfeste Gefäße, die im Wasserbad erhitzt werden können

1 Cremedose

So geht's:

1. Das Distelöl, das Wachs und das Lanolin in einem kleinen Topf über dem Wasserbad erhitzen.

2. Im zweiten Gefäß die Tinktur erhitzen. Warten bis sich das Wachs aufgelöst hat und die Tinktur ca. 60 Grad hat ( ggf. Mit Thermometer nachmessen)

3. Nun ganz langsam und unter ständigem rühren, die Tinktur in die Fettphase gießen.

4. Das fichtennadelöl hinzufügen (wenn gewünscht) und weiter rühen bis die Salbe erkaltet ist.

5. Die Salbe in eine Cremedose füllen. Am besten das Herstellungsdatum notieren und die Dose in den Kühlschrank stellen.

Anwendung und Haltbarkeit

Die Salbe kann bis zu zweimal täglich dünn auf die Betroffenen stellen am Unterschenkel aufgetragen und leicht (ohne Druck) vom Fuß in Richtung Oberschenkel einmassiert werden. Die Salbe darf nicht auf offene hautstellen aufgetragen werden. Sie hält sich, wenn man sie im Kühlschrank aufbewahrt circa 6 Monate.

