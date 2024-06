per Mail teilen

Der Balsam kann auf Gesicht und Dekolleté, sowie anderen trockenen Hautstellen angewandt werden. Zuerst muss ein Rosenöl hergestellt werden, dass später im Rosenbalsam verwendet wird.

Für das Rosenöl:

1 Handvoll duftende Rosenblätter nicht gespritzt

Mandel- oder Jojobaöl

1 Einmachglas

Wasserbad

1 engmaschiges Sieb

1 kleine Flasche

So geht´s:

Rosenblätter in das Glas geben und so viel Öl aufgießen, dass alle Blätter bedeckt sind und leicht „schwimmen“. Das Glas in ein Wasserbad mit ca. 60 Grad warmem Wasser stellen und alles 2-3 Stunden ziehen lassen.

Vorsicht: das Öl sollte nicht zu heiß werden!

Das Öl nun durch ein engmaschiges Sieb seihen und in einer Flasche abfüllen.

Für den Rosenbalsam:

50 g selbstgemachtes Rosenöl

5 g Bienenwachs

3 Tropfen ätherisches Öl aus der damascener Rose, ggf.

Cremetopf

So geht's:

Alle Zutaten im Wasserbad sanft erhitzen bis das Bienenwachs geschmolzen ist, abfüllen, fertig!

Anwendung und Haltbarkeit:

Der Balsam kann auf Gesicht, Hals, Dekolleté und andere trockene Hautstellen aufgetragen werden. Er hält sich ca. 6 Monate.

