Die richtige Beleuchtung für eine gemütliche Wohnung

per Mail teilen

Die richtige Beleuchtung ist entscheidend, um eine behagliche Atmosphäre zu schaffen. Für Gemütlichkeit sorgen warme Lichtfarben, dimmbare Lampen und indirekter und direkter Beleuchtung.

Warmweißes Licht für Wohlfühlmomente

Lampen mit warmweißem Licht (2700 bis 3000 Kelvin) erzeugen eine angenehme und entspannende Stimmung. Besonders in Wohn- und Schlafzimmern wirken diese sanften Lichtquellen beruhigend und schaffen eine wohnliche Atmosphäre. Prinzipiell sollte Ihr Ziel sein, die Lichtstimmung der untergehenden Sonne nachzuahmen.

Indirektes Licht: Der Schlüssel zur Gemütlichkeit

Indirektes Licht, das durch Lampenschirme oder an die Decke gerichtete Lichtquellen verteilt wird, sorgt für eine weiche und gleichmäßige Beleuchtung ohne harte Schatten. Hier bieten sich Steh- und Tischlampen an, die flexibel platziert werden können, um den Raum angenehm auszuleuchten. Besonders angesagt sind aktuell versteckte Lichtquellen. Dazu können Sie LED-Lichtleisten so anbringen, dass sie nicht zu sehen sind.

Akzente setzen mit dimmbaren Lampen

Dimmbare Leuchten ermöglichen es, das Licht je nach Situation anzupassen – ob für entspannte Abende oder gesellige Runden. So schaffen Sie mit nur einem Handgriff genau die richtige Atmosphäre für jeden Anlass. Inzwischen gibt es auch die Möglichkeit, LED-LEuchtmitel von hellem, kalten Licht zu dezentem, warmweißem Licht zu dimmen. Die Funktion heißt „dimm to warm“. Besonders in der Küche über der Arbeitsplatte ist das schön, weil Sie beim Schnippeln oder Kochen gut sehen und danach gemütliche Stimmung erzeugen können.

Im Studio: Fatih Yetgin, Lichtplaner