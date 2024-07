Mediterrane Küche: Kapern, Oliven, getrocknete Tomaten und mehr

per Mail teilen

Kapern, Oliven, getrocknete Tomaten, dazu Knoblauch und frische Kräuter - eine Kombi, die einem sofort den Süden auf die Zunge holt. Wir geben Tipps für die mediterrane Küche.

Tipps für den Einkauf von Antipasti im Glas

Kapern, Oliven, getrocknete Tomaten, dazu Knoblauch und frische Kräuter - eine Kombi, die einem sofort den Süden auf die Zunge holt. Glücklicherweise gibt es all das im gut sortierten Supermarkt zu kaufen. Wir verraten Ihnen heute, worauf Sie beim Einkauf solcher Konserven achten können und haben ein tolles Sommergericht aus diesen Zutaten für Sie, das alle wichtigen Bestandteile der mediterranen Küche in sich vereint.

Glas oder Plastikverpackung statt Dose

Wenn Sie Konserven kaufen, verzichten Sie möglichst auf Dosen. In Untersuchungen wird immer wieder in den Lebensmitteln die Chemikalie Bisphenol A gefunden, die aus der Dose in die Lebensmittel übergeht. Besonders stark betroffen sind Tomatenprodukte. Die Alternativen sind Gläser und Plastikverpackungen.

Tipps für den Umgang mit Konservendosen

Wenn Sie Konservendosen kaufen, verwenden Sie entweder direkt den ganzen Inhalt oder füllen Sie den Rest nach dem Öffnen in ein anderes Gefäß um. Lagern Sie geschlossene Dosen am besten bei unter 20 Grad und vor allem trocken, um Korrosion vorzubeugen. Ausgebeulte Dosen sollten entsorgt werden.

Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten - machen Sie den Sinnes-Check

Der Inhalt einer unbeschädigten Konverserve ist in der Regel weit über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus genießbar. Riechen Sie daher zunächst an den Lebensmitteln und probieren Sie dann. Ist der Geschmack wie erwartet, ist das Lebensmittel noch gut zu verwenden.

Zutatenliste beachten

Achten Sie beim Einkauf auf die Zutatenliste. Rapsöl ist Sonnenblumenöl vorzuziehen, weil es deutlich mehr einfach ungesättigte Fettsäuren enthält. Die Zutat Citronensäure ist nicht ganz unumstritten. Zumindest bei häufiger Aufnahme – und sie steckt inzwischen in sehr vielen Lebensmitteln – steht die künstlich hergestellte Citronensäure (E 330) im Verdacht, die Zähne anzugreifen und Allergien auszulösen. Prinzipiell gilt: Je kürzer die Zutatenliste, desto besser.

Schwarze Oliven sind oft eingefärbt

Wenn Sie schwarze Oliven kaufen, können Sie darauf achten, dass sie nicht künstlich eingefärbt wurden. Das erkennen Sie an der Farbe (tiefschwarze Oliven sind immer gefärbt) und an den Bezeichnungen Eisen-II-Gluconat und Eisen-II-Lactat auf der Zutatenliste. Gefärbte Oliven werden unreif geerntet und dann eingefärbt – dabei büßen sie erheblich an Geschmack ein.

Unsere Expertin: Sabrina Dürr, Haushalts- und Ernährungswissenschaftlerin