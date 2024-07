Männertaschen - Trends 2024 und Einkaufstipps

Die wichtigsten Taschen bei Herren sind - so denkt man - Aktentaschen, Business- oder Laptop-Taschen, aber es geht auch chic und praktisch. Petra Lorenz verrät was diese Jahr "in" ist.

Kleine Ledertasche - praktischer Begleiter für Städtetrips und Ausflüge Eine kleinere Ledertasche, diese ist langlebig und nachhaltig. Man kann seine persönlichen Dinge sicher und griffbereit verstauen, auch mal die Sonnenbrille oder eine kleine Wasserflasche, gerade im Sommer, wo „Mann“ keine Jacke trägt um das alles unterzubringen Kleine Taschen aus synthetischen Stoffen Herrentaschen gibt es natürlich auch in vielen synthetischen Materialien. Der Vorteil ist, dass diese meist ein geringeres Eigengewicht haben und natürlich bei den Farben nicht nur auf schwarz oder braun beschränkt sind. Bodybags Der Vorteil eines Bodybags ist, es kann sowohl vorne (am Oberkörper) als auch hinten (auf dem Rücken) getragen werden. Vorne mach Sinn, wenn ich z.B. in einer Menschenmenge unterwegs bin und auf Sicherheit Wert lege. Taschen aus nachhaltigem Material Leder ist nachhaltig, da es langlebig ist und auch in der Regel repariert, als z.B. genäht werden kann. Bei den synthetischen Stoffen gibt es mittlerweile viele aus recycelten Materialien wie z.B. aus PET-Flaschen. Tipps für den Taschenkauf Achten Sie auf Tragekomfort Passende Größe zur Statur

Tasche sollte nicht aus zu festen Materialien sein

Verstellbarkeit, Breite und Länge der Gurte Achten Sie auf Funktionaliät und Sicherheit Ausreichend Innen und Außenfächer bzw. kleines Sicherheitsfach für Schlüssel und Geldbörse

Gepolstertes Laptopfach

richtige Größe und Material zum jeweiligen Nutzen Achten Sie auf Nachhaltigkeit Inzwischen bieten viele Hersteller Handtaschen an mit Materialien aus recyceltem Plastikmüll aus dem Meer

recycelten PET-Flaschen

recyceltem Polyester