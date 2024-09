Kühlschrank richtig reinigen

Es wird empfohlen, den Kühlschrank im besten Fall einmal im Monat komplett leer zu räumen und auszuwischen. Die Realität zeigt aber, dass es nur ein Drittel der Deutschen mit einer regelmäßigen Reinigung ihres Gerätes halten. Spätestes alle zwei-drei Monate sollte aber eine solche Reinigung erfolgen. Ein- bis zweimal im Jahr sollte auch das Gefrierfach abgetaut werden.

Eine Kühlschrankreinigung bietet sich an kühleren Tagen an, oder direkt nach dem Urlaub, wenn der Kühlschrank meist leer ist. Es ist zudem auch eine gute Gelegenheit, die Lebensmittel im Kühlschrank auf ihre Weiterverwendung und ihr Mindesthaltbarkeitsdatum hin zu überprüfen. Grundsätzlich gilt bei der Kühlschrankreinigung, dass alle Bereiche erreicht werden sollen. Kratzer am Material könnten eine Neuverkeimung befördern.

Zur Reinigung eignet sich ein Allzweckreiniger, oder möglichst warmes Wasser mit Spülmittel, zwei absolut saubere frische Reinigungstücher und ein Geschirrtuch zum Trocknen. Ein weicher Schwamm hilft ebenfalls. Hinterher mit klarem Wasser mit einem Schuss Zitronensaftkonzentrat nachspülen. Essigreiniger helfen zwar bei Schimmel, könnten aber den Kunststoff und die Dichtungen angreifen.

Empfohlen wird auch ein selbst hergestellter Reiniger aus 1 Liter warmen Wasser mit 2 Esslöffeln Natron. In eine Spritzflasche gefüllt erreicht es auch schlecht zugängliche Ecken und Dichtungen des Kühlschranks.

Den Kühlschrank sollte man regelmäßig reinigen, etwa ein- bis zweimal im Monat Colourbox

1. Schritt: Räumen Sie Ihren Kühlschrank komplett leer. Bitte zügig, um Energieverluste zu vermeiden. Leicht verderbliche Lebensmittel in einer Kühlbox aufbewahren, den Rest an einem kühlen Ort. Bei dieser Gelegenheit gleich das Mindesthaltbarkeitsdatum überprüfen. Wenn möglich das Gerät ausschalten oder vorrücken und bei Standgeräten auch die Geräterückwand säubern.

2. Schritt: Alle Ablagen und Schubfächer zum Putzen herausnehmen. Seiten- und Einzelteile können eventuell auch in der Spülmaschine gereinigt werden, soweit dies in der Pflegeanleitung empfohlen wird.

3. Schritt: Nun reinigen Sie mit einer Reinigungslösung (s.o.) zuerst die Rückwand mit der Wasserablaufrinne, anschließend alle anderen Flächen und vor allem die Dichtungen. Besonders in den Einschubrillen der Glasscheibe kann sich viel Schmutz ansammeln. Anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch den Kühlschrankinnenraum trockenreiben und wieder einräumen.

Tipps:

wenn der Kühlschrank unangenehm riecht hilft: Kühlschrank Deo:

Eine kleine Schüssel mit Kaffeesatz

Eine aufgeschnittene halbe Zitrone mit Natron bestreut

Zum schnelleren Abtauen des Gefrierfachs im Kühlschrank: eine Schüssel mit heißem Wasser in das Gerät stellen.

Kühlschrankordnung

Wichtig für eine optimale Kühlung ist nicht nur das regelmäßige Reinigen, sondern auch der Füllgrad des Kühlschrankes. Nur wenn die Luft auch um das einzelne Lebensmittel zirkulieren kann, leiben diese länger haltbar. Kalte Luft fällt nach unten, also ist der kühlste Bereich in einem Kühlschrank die Glasplatte im unteren Bereich.

Es ergibt sich nun folgende Empfehlung:

Obst und Gemüse in den dafür vorgesehenen Fächern aufbewahren – am besten getrennt. Hier ist es weder zu kalt noch zu warm und Vitamine können erhalten bleiben.

Die leicht verderblichen Lebensmittel, wie rohes Fleisch, Fisch oder Wurstwaren auf der Glasplatte lagern – der kälteste Ort im Gerät.

Der Etage über der Glasplatte lassen sich Milchprodukte wie Sahne und Joghurt optimal lagern.

Ganz oben im „wärmsten Bereich“ finden Käse, zubereitete Speisereste oder Geräuchertes ihren Platz

In der Kühlschranktür schwanken die Temperaturen am stärksten. Hier ist Platz für Lebensmittel, die nur leicht gekühlt werden müssen, wie Butter, Eier, Milch, Marmelade, Dressings, Tuben und Getränke

Grundsätzlich gilt, dass verzehrfertige Speisen von rohen Speisen getrennt aufbewahrt werden sollen. Gleiche oder ähnliche Produkte an festen Plätzen lagern, um die Übersicht zu behalten. Neues hinter Älterem einräumen. Zitrus- und Südfrüchte wie Ananas, Bananen, Kartoffel, Tomaten, Zucchini gehören nicht in den Kühlschrank. Sie lagern am besten an einem dunklen kühlen Ort.

Temperaturkontrolle

Mangelnde Kühlung steht an der Spitze der Ursachen von lebensmittelbedingten Erkrankungen. Um Lebensmittel sicher zu lagern und vor dem Verderb zu schützen ist die richtige Temperatur besonders wichtig. Im Durchschnitt sollte sie zwischen 3°und 5° C liegen, aber keinesfalls höher als 10° C. Bei höheren Temperaturen vermehren sich Bakterien sehr viel schneller. Sollte der Kühlschrank kein integriertes Thermometer haben, lohnt sich die Anschaffung eines solchen, um regelmäßig die Temperatur zu überprüfen.

Verpackungen

Ordnung und Übersichtlichkeit sind das A und O im Kühlschrank um den Verderb von Lebensmittel zu verhindern. Es gibt inzwischen eine große Vielfalt von Verpackungen, in denen wir Lebensmittel frisch halten können. Gut verschließbare Behältnisse aus Glas für empfindliche und leicht verderbliche Lebensmittel sind sehr zu empfehlen. Der Inhalt kann eingesehen werden und wenn diese noch eckig sind, gibt es keine Platzverluste. Wichtig ist, dass alle Lebensmittel abgedeckt sind und eine Übertragung von schädlichen Mikroorganismen oder auch Gerüchen verhindert werden kann. Dies kann durch umgedrehte Teller oder spezielle Deckel für geöffnete Verpackungen erfolgen. Die Umwelt freut sich über möglichst wenig Frischhaltefolie.