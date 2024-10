Junge Bäume verpflanzen

Was tun, wenn ein Baum an seinem Standort nicht so wächst, wie er es eigentlich tun sollte? Eine Option ist, ihn an einen anderen Standort umzusetzen. Hier die Tipps vom Profi:

Bis zu vier Jahre nach der Pflanzung können Bäume problemlos umgesetzt werden. Was können die Ursachen sein? SWR 1. Der junge Baum könnte am falschen Standort stehen und z.B. zu wenig Licht oder zu wenig Nährstoffe bekommen. 2. Der Boden bietet nicht genug Raum für die Wurzeln, weil er nach untenhin verdichtet ist. Das kann besonders nach Bautätigkeiten mit schwerem Gerät wie einem Bagger sein. 3. Der junge Baum ist krank oder hat ein Problem an der Wurzel. Tipps zum Ausgraben 1. Es gibt eine grobe Faustregel, wie groß der Wurzelballen bei einem Baum wird: Stammumfang am Wurzelhals (das ist der Übergang vom Stamm zur Wurzel) = ungefähr Radius des Wurzelwerks. Beispielsweise 30cm. 2. Im Abstand des gemessenen Stammumfangs, beispielsweise 30cm, sollte als erstes ein Graben ausgehoben werden. Dabei den Spaten vom Baumstamm weg nach außen in die Erde einstechen und einen spatentiefen Graben ausheben. Den Spaten also nicht einfach senkrecht einstechen, da im oberen Bereich die meisten Wurzeln sind. 3. Wenn der Graben ausgehoben ist, mit dem Spaten nochmal senkrecht die Erde abstechen, so dass man insgesamt 2 Spaten tief gegraben hat. 4. Nun versuchen, den Spaten rundherum unter die Erde zu bringen und den Baum mit möglichst viel Erde und Wurzeln so lange zu lockern, bis der Baum herausgehoben werden kann. Tipps zum Verpflanzen 1. Wenn sicher kein Problem an den Wurzeln zu erkennen ist, kann der Baum verpflanzt werden. 2. Dazu die Wurzeln sauber anschneiden, denn mit dem Spaten können Verletzungen entstanden sein. 3. Dann den Wurzelballen mit möglichst viel Erde in ein Jutetuch einschlagen. So lässt sich der junge Baum am besten zum neuen Pflanzort transportieren. Tipps zum erneuten Pflanzen Colourbox Vadym Zaitsev 1. Den Baum genauso tief setzen wie am alten Standort. 2. Dafür sorgen, dass er deutlich bessere Bedingungen hat: die Erde tief nach unten lockern. Außerdem frische Pflanzerde, Kompost und Hornspäne unter die vorhandene Erde mischen. 3. Unbedingt die Wurzeln einschlämmen, also richtig gut angießen. So erreicht man den sogenannten Wurzelschluss. Das heißt, dass die Wurzeln mit der Erde verbunden sind und der Baum dadurch optimale Startbedingungen hat. Im Garten: Helmut Tränkle, Baumschulmeister