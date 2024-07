Imkern als Hobby - so geht's

per Mail teilen

Imkern ist faszinierend und findet immer mehr Begeisterte. Wir sagen, wie auch Sie erfolgreich diese Hobby aufnehmen können.

Deshalb ist Imkern ein schönes Hobby

Imkern ermöglicht einen tiefen Einblick in das Leben und Verhalten der Bienen. Es ist faszinierend zu beobachten, wie Bienen interagieren, kommunizieren und zusammenarbeiten, um ihren Bienenstock, ihr Volk zu erhalten.

Die Imkerei schafft auch eine starke Verbindung zur Natur. Imker können die Jahreszeiten, das Wetter und die Umgebung auf eine Weise erleben, die den meisten anderen Menschen verborgen bleibt.

Wie geht man am besten vor, wenn man Hobby-Imker werden möchte?

Sinnvollerweise startet man, in dem man bei einem Imkerverein einen Imker findet, bei dem man mal mitlaufen kann und alle Arbeiten kennenlernt. Man hat dann in einem Imkerverein den Interessentenstatus, also noch ohne eigenes Bienen-Volk.

Wenn man dann weiterhin mit Spaß, Freude und Verständnis für diese besonderen Lebewesen, den Bienen, dabei ist, sollte man einen Imkerkurs in einem Imkerverein besuchen, da wird man mit Theorie und Praxis vertraut gemacht.

Danach kann man dann mit einem Volk starten, in der Regel hat man nach einem Jahr ca. 3 Völker.

Worüber sollte man sich vorher im Klaren sein?

Man hat keine Allergie gegen Bienenstiche. Man wird zwar nicht ständig gebissen, aber hin und wieder kommt das vor.

Man übernimmt eine Verantwortung gegenüber den Lebewesen, dem Bienenvolk.

Man benötigt schon etwas freie Zeit für das Hobby, das ist im Jahresverlauf etwas wechselnd, im groben Durchschnitt kann man aber sagen, 1-2 Tage pro Woche sollte man Zeit haben.

Was braucht man und was kostet das?

Es wird eine Ausrüstung benötigt: Material wie Bienenkästen, Imkerhaube, etwas Werkzeug, das beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Dazu kommen noch laufende Kosten von rund 200 Euro für Honiggläser, Mitgliedschaft, Bienen-Futter, etc.



Wenn man den Honig sogar selber schleudern will, kommen nochmal mindestens 800 Euro für eine Schleuder dazu.

Man benötigt einen oder mehrere Standplätze für die Bienenkästen und auch entsprechende Lagermöglichkeiten für das Material zuhause.

Imkerei in Deutschland Insgesamt gibt es in Deutschland derzeit 142.858 Imker. 77 Prozent davon sind männlich, nur 23 Prozent weiblich. 96 Prozent der Imker haben 1-25 Völker, 3 Prozent 26-50 Völker. 1 Prozent hat über 50 Völker und betreibt die Imkerei erwerbsmäßig.

Weitere Informationen

Deutscher Imkerbund e.V.

Imkerverband Rheinland-Pfalz e.V.

Landesverband Württembergischer Imker e.V.

Landesverband Badischer Imker e.V.

Landesverband Saarländischer Imker e.V.



Experte: Christian Becker, Hobby-Imker und Imker-Ausbilder