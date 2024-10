per Mail teilen

Im Herbst haben Winterendivien, Radicchio und Chicorée Saison. Sie sind nicht nur gesund, sondern es alles sich auch viele leckere Gericht daraus zubereiten. Hier einige Tipps!

5 Gründe, warum es sich lohnt, bei Herbstsalaten zuzugreifen

1. Unterstützung der Verdauung: Chicorée enthält den Ballaststoff Inulin, der als Präbiotikum wirkt und das Wachstum gesunder Darmbakterien fördert. Dies hilft, die Verdauung zu verbessern und Verstopfungen vorzubeugen.

2. Stärkung des Immunsystems: Durch den hohen Gehalt an Antioxidantien, insbesondere Vitamin C, unterstützen Chicorée und andere Herbstsalate unser Immunsystem.

3. Steigerung der Leberfunktion: Die natürlichen Bitterstoffe in Chicorée regen die Produktion von Gallenflüssigkeit an und unterstützen so die Leber bei der Fettverdauung.

4. Kalorienarm und nährstoffreich: Trotz seines geringen Kaloriengehalts ist Chicorée reich an essenziellen Vitaminen wie Vitamin C, B-Vitaminen und Beta-Carotin sowie an wichtigen Mineralstoffen wie Kalium – ideal für eine gesunde, ausgewogene Ernährung.

5. Vielseitige Verwendbarkeit: Ob roh als Salat oder leicht gegart in herzhaften Gerichten – Chicorée ist vielseitig einsetzbar und schmeckt sowohl kalt als auch warm.

Herbstsalate lecker kombinieren:

Zu den herzhaften Salaten passen sehr gut:

süßliche Gemüse – gebratene Kürbisspalten oder rote Bete eignen sich gut, aber auch Maronen, Süßkartoffeln und Möhren

Obst, wie Apfel oder Birne bringt eine säuerliche Note in den Salat

Nüsse und Samen sorgen für den besonderen Knack und wertvolle Fettsäuren

Feta sorgt für eine pikante Note und etwas Eiweiß – Räuchertofu ist die vegane Variation

Pilze bringen sehr viel Aroma mit

Unser Tipp: bereiten Sie am Wochenende bereits Dressing zu und bereiten sie einige Komponenten des Salats zu – wer mag und gerne Salat mitnimmt, kann sich die Zutaten bereits in ein Glas schichten. Eine oder zwei warme Komponenten sorgen gerade im Herbst für Wohlbefinden: braten Sie dafür zum Beispiel Pilze frisch an, oder ergänzen Sie die vorbereiteten Komponenten aus dem Kühlschrank mit frisch angebratenem Salat – denn auch das ist sehr lecker und bekömmlich.

Rezeptidee

Im Studio: Selina Weiler, Ernährungstherapeutin