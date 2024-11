Pflegedienst finden - verlässlich und gut

per Mail teilen

Mehr als 80 Prozent aller Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause versorgt.

Dabei entlastet professionelle Hilfe pflegende Angehörige enorm. So finden Sie einen passenden Pflegedienst.

1. Für wen ist ein Pflegedienst geeignet?

Für alle, die Hilfe in der häuslichen Pflege benötigen. In der Regel kann niemand dauerhaft eine komplette Pflege rund um die Uhr leisten. Bevor die Last zu groß wird, holen Sie sich rechtzeitig Rat: Der örtliche Pflegestützpunkt berät Sie kostenlos.

2. Was können Sie von einem Pflegedienst erwarten?

Der ambulante Pflegedienst hilft den Pflegebedürftigen sowie Angehörigen bei der Pflege zu Hause. Das Leistungsangebot des Pflegedienstes kann individuell in Anspruch genommen werden.

Darunter fallen in der Regel folgende Angebote: Körperpflege

Betreuungsmaßnahmen wie Spaziergänge oder Alltagsgestaltung

Hilfe bei der Haushaltsführung.

Darüberhinaus kann häusliche Krankenpflege als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung in Anspruch genommen werden, sofern diese vom Arzt verordnet wurde, wie zum Beispiel Medikamentengabe, Verbandswechsel, Injektionen.

3. Wie finden Sie einen Pflegedienst?

Sinnvoll ist es, vorab den genauen Bedarf zu klären, um festzustellen, welche Hilfe durch Angehörige und welche durch den Pflegedienst geleistet werden soll. Prüfen Sie, welcher Pflegedienst Ihnen welche Arbeiten anbietet. So gibt es für den hauswirtschaftlichen Bereich oft kein Personal bzw. Wartelisten. Medizinische Versorgung und Körperpflege werden meistens angeboten.

Beachten Sie, dass die Pflegedienste oft einen engen Zeitplan haben, der evtl. nicht mit Ihrer Wunschzeit übereinstimmt. Es kann beispielsweise sein, dass erst um 11 Uhr die morgendliche Körperpflege durchgeführt wird. Dann gilt es, kreativ zu sein, zuerst zu frühstücken, so dass danach die Körperpflege erfolgen kann.

4. Wie verteilen Sie Aufgaben?

Geben Sie kritische Pflegesituationen möglichst zur eigenen Entlastung an einen Pflegedienst ab. Gegebenenfalls können intime Pflegesituationen besser von professionellen Pflegekräften durchgeführt werden, wenn bei Angehörigen eine Hemmschwelle besteht. Darüberhinaus kommt das sogenannte Weißkittelsyndrom ins Spiel: Betroffene akzeptieren intime Pflegesituationen eventuell eher bei einer Pflegekraft, die dies beruflich macht.

5. Können Sie erwarten, dass immer dieselbe Pflegekraft kommt?

Es ist verständlich, dass man sich möglichst wenige Personalwechsel wünscht. Dass nur ein- und dieselbe Pflegekraft kommt, ist nicht möglich. Was viele ambulante Dienste aber versuchen anzubieten, ist die sogenannte Bezugspflege.

Dabei soll die ambulante Pflege durch möglichst wenige Pflegekräfte gestemmt werden. Und es gibt eine Bezugspflegefachkraft, die über alles Bescheid weiß, den Überblick behält und feste Ansprechpartnerin für Angehörige ist. Die Bezugspflege lässt sich wegen Personal-Engpässen nicht immer gewährleisten. Aber nachfragen sollten Sie beim Pflegedienst in jedem Fall!

6. Wie verlässlich ist der Pflegedienst?

Alle ambulanten Pflegedienste müssen einmal jährlich durch den Medizinischen Dienst (MD) geprüft werden. Die Ergebnisse aus den Prüfungen der ambulanten Pflegedienste werden im Internet auf den Seiten der Pflegekassen als so genannte Transparenzberichte nach einem einheitlichen Schema veröffentlicht.

Die Kriterien zur Bewertung sollen demnächst verbessert werden. Bevor Sie sich für einen Pflegedienst entscheiden, lassen Sie sich vom Pflegedienst einen Kostenvoranschlag für ein konkretes Leistungsangebot erstellen: Werden die Kosten durch die Zuschüsse der Pflegekasse abgedeckt? Wie hoch ist der Anteil, den Sie aus eigener Tasche zuzahlen müssen?

Sehen Sie auch ins Kleingedruckte des Pflegevertrages. Hier wird unter anderem festgehalten, welche Leistungen der Dienst erbringt. Um einen solchen Vertrag zu prüfen, muss man kein Jurist sein. Es gibt dafür auch Checklisten, mit denen man kontrollieren kann, ob im Vertrag wirklich alles Wichtige geregelt ist.

Expertin: Tanja Fröhlich, Leiterin eines Pflegestützpunkts