Spülmaschinenfest? Die richtige Pflege für Ihre Gläser

Schöne Gläser bereichern jeden Tisch - aber bleiben Sie auch lange schön? Wir sagen, wie Sie Gläser in der Spülmaschine oder lieber von Hand pflegen sollten.

Spülmaschinenfest - was heißt das?

Viele Hersteller werben mit dem Zusatz "Spülmaschinenfest", für den es aber noch keine gültige Norm gibt. Benutzen Sie daher am besten ein kurzes Schonprogramm mit niedriger Temperatur.

Befolgen Sie in jedem Fall die Angaben der Hersteller hinsichtlich Maschineneinstellung und Dosierung von Reiniger, Klarspüler und Salz.

Richtiges Reinigen in der Spülmaschine

Um Kratzer zu vermeiden, sollte der direkte Kontakt mit anderem Glas oder Metall verhindert werden. Falls vorhanden: Verwenden Sie eine Gläserschiene .

Haushalte mit sehr weichem Wasser sollten auf eine Enthärtung mittels Ionenaustauscher verzichten, da zu weiches Wasser die Korrosion fördert.

Die beste Spültemperatur liegt bei 40°C bis 45°C, allerdings reicht dies nicht aus, um gleichzeitig verschmutztes Geschirr zum Beispiel mit Stärkeresten rückstandfrei zu spülen.

Die Glasoberfläche wird durch das Zirkulieren heißer und feuchter Luft bei der Trocknung durch Umlufthitze ebenfalls geschädigt. Öffnen Sie deshalb nach Beendigung des Spülprogramms Ihre Maschine für ein bis zwei Minuten und lassen Sie den heißen Wasserdampf abziehen.





Ideal sind Spülmaschinenreiniger die als Mehrfunktionsspülmittel mit Salzersatzstoffen einen Glasschutz enthalten. Tipp: Arbeiten Sie bei den Komponenten Reiniger, Klarspüler und Enthärter immer mit Produkten desselben Anbieters. Sie sind in ihrer Wirkungsweise aufeinander abgestimmt und achten Sie auf korrekte Dosierung. Zu wenig Spülmittel beschleunigt die Korrosion.

Klarspüler mit Glasschutz oder separate Glasschutzsteine blockieren die Korrosion. Glassteine sind Spezialisten gegen Glaskorrosion: Sie geben während des gesamten Spülprogramms vom Vorspülen bis zum Klarspülen Glasschutzstoffe ab. Allerdings sind auch sie endlich und halten den Prozess nur auf. Kosten übers Jahr belaufen sich leicht auf bis zu 30€.

Räumen Sie die Gläser nach Ende des Programms zügig aus.

Stapeln Sie warme Gläser nicht direkt ineinander. Während des Abkühlens ziehen sie sich zusammen und verkeilen.

Richtig spülen mit der Hand

Verwenden Sie wenig mildes Geschirrspülmittel und reichlich warmes Wasser.

Spülen Sie die Gläser immer mit klarem Wasser nach, um Rückstände zu vermeiden.

Verwenden Sie fusselfreie Geschirrtücher aus Leinen oder spezielle Gläsertücher aus Mikrofaser und keinen Weichspüler, damit die Feuchtigkeit besser aufgenommen werden kann.

Zum Trocknen oder zur Glaspolitur halten Sie die Gläser nicht am Stiel und auch nicht an der Bodenplatte, sondern am Kelch, da sonst die Gefahr des Abdrehens besteht, weil Sie gleichzeitig drehen und dadurch Druck auf den Stiel ausüben.

Lagern Sie Ihre Gläser getrennt von Lebensmitteln, da sich Aromen aufs Glas übertragen können.

Sofort-Tipp: Säurehaltige Getränkereste von Rotwein oder Fruchtsäfte sind besonders gefährlich für das Glas. Sie sind recht aggressiv und richten Schäden an, wenn sie zu lange darin stehen bleiben. Deshalb: Wer nach dem Fest keine Lust auf Gläser spülen hat, sollte die Reste zumindest ausgießen und etwas klares Wasser in die Gläser füllen. Und dann am nächsten Tag in aller Ruhe spülen!

Expertin: Bärbel Neher, Netzwerk Haushalt