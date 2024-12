Fenchelsamen: Mehr als nur ein Gewürz

per Mail teilen

Fenchel kennen viele nur als Gemüse. In der naturheilkundlichen Behandlung spielen allerdings die Früchte - umgangssprachlich auch als Samen bezeichnet – die wichtigere Rolle.

Im Fenchelsamen stecken die ätherischen Öle, unter anderem 60 Prozent trans-Anethol und Fenchon, aber auch Eiweiß, Flavonoide, fettes Öl, Zucker und wenig Kumarine.

Fenchel hilft dem Bauch

Kindern gibt man oft Fencheltee, weil Fenchel bei Blähungen und schmerzhaften Koliken hilft - nicht nur Säuglingen, sondern auch Erwachsenen. Fenchel kann Linderung schaffen und unangenehme Luftansammlungen auflösen bzw. entweichen lassen.

Fenchel ist gut bei Völlegefühl

Das ätherische Öl des Fenchels beugt jenem Völlegefühl vor, das nach schweren Mahlzeiten auftreten kann, hilft aber auch bei unspezifischen Verdauungsproblemen wie leichten krampfartige Magen-Darm-Beschwerden.

Fenchel lässte müde Augen strahlen

Aus Fencheltee können Sie auch eine Augenauflage machen. Fencheltee auf Körpertemperatur abkühlen lassen und dann auf gestresste oder müde Augen legen. Auch wer ein Gerstenkorn hat oder bekommt: Fencheltee lindert das Ziehen.

Fencheltee bei Husten und Bronchitis

Fencheltee hilft auch bei einem entzündeten Hals und Rachen und vor allem bei Husten. Fenchel ist ein Lungenheilmittel und befreit die Atemwege von Schleim. Seine auswurffördernde, krampflösende Wirkung ist bei Asthma und Bronchitis hilfreich.

Dafür sorgt das ätherische Öl: Das steigert die Bewegung der Flimmerhärchen in der Lunge und in den Atemwegen, so dass der Schleim besser abgehustet werden kann.

Fencheltee für junge Mütter

Der Fenchel vereint in sich die wunderbare Kombination sowohl milchbildend als auch blähungswidrig zu sein, so dass er für stillende Frauen eine wertvolle Heilpflanze darstellt. Über die Muttermilch erhält auch der Säugling die wohltuenden Stoffe des Fenchels, der außerdem eine beruhigende Wirkung zeigt. Ein Breiumschlag aus Fenchelkraut hilft zudem Stillenden, Stauungen in den Brüsten zu lösen.

Rezept Fencheltee

1 EL gemörserte Fenchelfrüchte (Tagesdosis 5 – 7 g) mit 250 ml Liter siedendem Wasser übergießen. Den Tee zugedeckt 10 Minuten ziehen lassen und abseihen. Bei Husten täglich fünf Tassen Fencheltee, ggf. mit Honig gesüßt, trinken.

Fenchelgemüse hilft beim Abnehmen

Fenchelgemüse hat eine verdauungsunterstützende Wirkung. Und es ist erwiesen, dass Fenchel beim Abnehmen helfen kann. Wer also nach Weihnachten abnehmen will, sollte Fenchselsalat oder Fenchelgemüse essen.